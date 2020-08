Koulutaival kutsuu ja sen myötä liikenne lisääntyy koulujen ja päiväkotien ympäristöissä. Peruskoulut käynnistyvät ensi viikolla tiistaista alkaen ja keskiviikko 12.elokuuta on Suomessa yleisin koulujen alkamispäivä. Liikennemäärät kasvavat reippaasti myös kevyen liikenteen väylillä, sillä Suomessa on yli puoli miljoonaa peruskoululaista. Autoliitto muistuttaa pian alkavien koulujen takia tiedotteessaan, että aikuisten vastuulla on turvata lasten koulutie ja näyttää hyvää esimerkkiä omalla käytöksellään. Lapset ottavat mallia aikuisista ja asenteet opitaan pienestä pitäen, Autoliitto muistuttaa.

– Katukuvaan ilmestyy noin 60 000 ekaluokkalaista, joista monet ovat ensimmäisiä kertoja itsenäisesti liikenteessä. Pienten lasten kyky havainnoida ja arvioida liikennetilanteita on rajallinen ja heidän huomionsa saattaa kiinnittyä aivan muihin asioihin, kuten tien toisella puolella oleviin kavereihin, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa tiedotteessa.

Autoliitto peräänkuuluttaa, että varsinkin koulujen läheisyydessä kaikki keskittyminen pitää olla liikenteessä. Yllättävissä tilanteissa auto on pystyttävä nopeasti pysäyttämään, minkä vuoksi ajonopeus on syytä sovittaa tilanteen mukaiseksi.

Autoliitto myös pyytää välttämään turhaa saattoliikennettä koulujen lähistöllä. Vilkas ja sekava saattoliikenne koulujen pihoilla on aiheuttanut Suomessa useita vaaratilanteita. Jos koulumatka ei edellytä auton käyttöä, olisi lapsi hyvä saattaa kävellen. Samalla huoltajat voivat lapsen kanssa harjoitella turvallista koulureittiä.