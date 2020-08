Antti Kurvinen ei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakisaan: "En asetu vaalissa kenenkään taakse"

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakisaan. Hän perusteli ratkaisuaan tiistaina Nokialla keskustajohdon kokouksessa.

– Ratkaisu oli vaikea ja vaati erittäin pitkän harkinnan. Koko heinäkuu tässä meni, kesäloman aikana pohdin asiaa. Olen kiitollinen kentältä saadusta kannustuksesta, mutta tämä tuntuu oikealta ratkaisulta tässä kohtaa.

Kurvinen on ollut vuoden eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja viihtynyt erittäin hyvin tehtävässä.

– Riippumatta siitä, kuka valitaan puolueen johtoon Oulun puoluekokouksessa, haluan jatkaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Mielestäni tässä tilanteessa, kun on laaja ja tiukka kisa, niin jonkun on tuotava vakautta. Itse uskon, että olisin vakauttava voima eduskuntaryhmän puheenjohtajana, hän sanoi.

Kurvinen kertoi, että hän ei tule asettumaan kenenkään ehdokkaan taakse keskustan puheenjohtajan vaalissa Oulussa.

Kisan tiukkuudella hän sanoi tarkoittavansa sitä, että kisa herättää tunteita puolueväessä, kun istuva puheenjohtaja on kisassa mukana ja hänellä on nyt vastaehdokkaita.

– Tunteet tuppaavat lämpenemään kisan aikana, ja siksi on hyvä, että on niitä henkilöitä, jotka voivat hoitaa päivittäistä arkea ja olla kisan ulkopuolella.

Kurvisen mukaan on mahdollista, että kun on vahvoja ehdokkaita, niin tulee kahtiajakoja.

– On mahdollisuus siihen, että jonkun ehdokkaan kannattajat pettyvät liikaa. Ainahan vaaleissa ja kilpailuissa tulee pettymyksen tunteita ja riski on, että jää railoja. On hyvä, että on henkilöitä, jotka vakauttavat tilannetta ja tuovat jatkuvuutta.

Keskustan puheenjohtajakisassa on nyt neljä ehdokasta: nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni, tiede- ja kulttuuriministeriksi palaava Annika Saarikko, varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen.

Keskustan puheenjohtaja valitaan syyskuussa Oulun puoluekokouksessa.