Enemmistö suomalaisista sai veronpalautuksen tilillensä tänään

Verohallinto kertoo maksaneensa elokuun veronpalautukset tänään 1,9 miljoonalle henkilöasiakkaalle. Ne, jotka eivät saaneet veronpalautuksia vielä tänään, saavat veronpalautuksen syyskuun ja joulukuun välisenä aikana, Verohallinto kertoo tiedotteessa.

Jos veronpalautus ei tullut tilille, Verohallinto suosittaa tarkastamaan tilanteen Omaverosta. Syy veronpalautuksen tulematta jäämiselle voi olla esimerkiksi se, että verohallinnolle ei ole ilmoitettu oikeaa tilinumeroa tai asiakkaalla on velkaa ulosotossa. Alle kymmenen euron veronpalautusta ei makseta ollenkaan. Veronpalautuksen maksuajankohta myös riippuu siitä, milloin asiakkaan verotus on päättynyt. Kaikilla verotus ei ole vielä päättynyt. Heille uusi verotuspäätös tulee Verohallinnolta lokakuun loppuun mennessä. Syy maksamattomalle veronpalautukselle voi olla myös se, että palautuksen saajan puoliso on täydentänyt tai korjannut esitäytettyä veroilmoitusta, jolloin veronpalautuksen määrä ja maksupäivä voivat muuttua. Oman verotuksensa päättymispäivän sekä veronpalautuksen maksupäivän näkee saamastaan verotuspäätöksestä tai Omaverosta.