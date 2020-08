UM: Al-Holin leirillä ollut perhe saapui Suomeen

Ulkoministeriö tiedottaa, että äiti ja hänen alle 10-vuotiaat lapsensa ovat palanneet Suomeen Turkista. Perhe on aiemmin ollut suljettuna Syyriassa al-Holin leirillä.

Suomen viranomaiset ovat avustaneet Turkkiin paennutta perhettä Suomen lainsäädännön velvoittamalla tavalla Turkissa. Heille on Suomen Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.

Jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslain mukainen oikeus palata halutessaan Suomeen. Ulkoministeriön ja Suomen suurlähetystöjen tehtävä on tarjota välttämättömät viranomaispalvelut, kuten matkustusasiakirjat, kotimaahan paluun mahdollistamiseksi.

Kotimaan viranomaiset ovat järjestäneet leiriltä paenneen perheen vastaanoton Suomessa viranomaisten vakiintuneen yhteistyömallin pohjalta. Kaikissa viranomaistoimissa on otettu ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lasten yksityisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yksityiskohtaisia tietoja ei kerrota julkisuuteen.

Julkisella vallalla on perustuslaillinen velvoite kotiuttaa al-Holin leirillä pidetyt lapset, sikäli kuin se on mahdollista. Valtioneuvosto teki tämän velvoitteen mukaisen periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä 19.12.2019. Suomen viranomaiset jatkavat työtä jäljellä olevien suomalaisten lasten kotiuttamiseksi ulkoministerin erityisedustajan johdolla.

Ulkoministeriön tiedotteessa kerrotaan, että Al-Holin leirin olosuhteet ovat lapsille edelleen kestämättömät. Pääsy välttämättömään terveydenhuoltoon on vaikeaa. Lapset eivät pääse leirillä kouluun. Leirin kasvuympäristö on näköalaton ja radikaalin ideologian leimaama. Lasten saaminen pois näistä olosuhteista mahdollisimman pian on suomalaisten turvallisuuden ja kaikkien edun mukaista.