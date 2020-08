Al-Holin leirillä ollut perhe saapui Suomeen – leirillä yhä noin 20 suomalaislasta ja kymmenen äitiä

Al-Holista oma-aloitteisesti paennut suomalaisperhe saapui lauantaina Helsinki-Vantaalle. Perheeseen kuuluvat äiti ja alle 10-vuotiaat lapset. Ulkoministeriö tiedotti asiasta julkisuuteen lauantaina iltapäivällä sen jälkeen, kun perhe oli saapunut Turkista Suomeen.

Lähetystöneuvos Pekka Shemeikka ulkoministeriön ajankohtaisviestinnästä kertoo, että operaatio Al-Holin suomalaislasten kotiuttamiseksi on ollut toistaiseksi käytännössä jäissä. Viime vuoden joulukuussa leiristä kotiutettiin viranomaisoperaatiossa kaksi orpoa suomalaislasta. Koronan takia rajat ovat kiinni alueella.

Shemeikan arvion mukaan Al-Holin leirissä on enää noin 20 suomalaislasta ja alle kymmenen äitiä.

– Tilanne koko alueella on epävarma ja sekava, Shemeikka sanoo.

Hänen mukaansa ulkoministeriöllä on kuitenkin Al-Holin leiristä vastaavaan kurdihallintoon jatkuva keskusteluyhteys.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Al-Holin leiri sijaitsee Koillis-Syyriassa ja siellä asuu tuhansia naisia ja lapsia. He ovat terroristijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä. Suojelupoliisi (supo) on arvioinut, että leiriltä Suomeen palaavat naiset ja lapset saattavat muodostaa turvallisuusuhan.

Lauantaina Suomeen saapuneen perheen paon yksityiskohdista tiedetään ulkoministeriössä vain vähän. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa, pääsikö suomalaisperhe esimerkiksi salakuljettajien avustuksella pois leiristä. Ministeriön tietoon tapaus tuli, kun äiti ja lapset saapuivat Turkkiin.

Suomen viranomaiset ovat avustaneet Al-Holista paennutta perhettä Suomen lainsäädännön velvoittamalla tavalla Turkissa. Heille myönnettiin suurlähetystössä Ankarassa matkustusasiakirjat. Perhe palasi Suomeen reittilennolla ja maksoi kustannukset itse.

Ulkoministeriöstä muistutettiin sunnuntaina, että jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslain mukainen oikeus palata halutessaan Suomeen. Ulkoministeriön ja Suomen suurlähetystöjen tehtävä on tarjota välttämättömät viranomaispalvelut, kuten matkustusasiakirjat, kotimaahan paluun mahdollistamiseksi.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä 19. joulukuuta vuonna 2019.

"Al-Holin leirin olosuhteet ovat lapsille edelleen kestämättömät. Pääsy välttämättömään terveydenhuoltoon on vaikeaa. Lapset eivät pääse leirillä kouluun. Leirin kasvuympäristö on näköalaton ja radikaalin ideologian leimaama. Lasten saaminen pois näistä olosuhteista mahdollisimman pian on suomalaisten turvallisuuden ja kaikkien edun mukaista.", ulkoministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Al-Holista on paettu omatoimisesti aiemminkin. Viime toukokuussa Al-Holin leiriltä saapui Suomeen kolme perhettä. Perheiden lapset ovat iältään alle kymmenvuotiaita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös näille perheille myönnettiin Ankaran-suurlähetystössä matkustusasiakirjat. Heidän paluunsa Suomeen järjestettiin yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.

Viime joulukuussa sisäministeriöstä kerrottiin, että Koillis-Syyriasta al-Holin leiriltä Suomeen palaaville naisille on suunniteltu exit-ohjelmaa. Sen avulla heitä tuettaisiin irtautumaan väkivaltaisesta ideologiasta. Exit-ohjelmassa radikalisoitunutta henkilöä autetaan pääsemään irti väkivallasta ja väkivaltaisesta ajattelusta.