Vene ajoi karille Raumalla, ei henkilövahinkoja

Raumalla on meneillään meripelastustehtävä, tviittaa Länsi-Suomen merivartiosto. Merivartioston mukaan vene on joutunut karille, ja siinä on voimakas vuoto. Merivartiosto tiedotti kello yhden jälkeen, että matkustajat saatiin evakoitua, ja tilanne on rauhallinen. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Ihmiset evakuoitu ja tilanne on rauhallinen. Ei henkilövahinkoja mutta vene on voimakkaassa vesilastissa. @SARFinland 'n SMPS Rauma on aloittanut veneen tyhjennyksen ja Rauman merivartioaseman partio varmistaa tilannetta. #meriraja #yhteistyö #meripelastus https://t.co/Mxpc4lswZg pic.twitter.com/LXbsFLJpP7 August 1, 2020