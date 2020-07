Keskustassa ratkaisevat nyt muut asiat kuin kotiseutu – "Enemmän vaikuttaa se, minkälaista politiikkaa vahvasti aluepoliittisen puolueen puheenjohtaja ajaa"

Annika Saarikon ja Katri Kulmunin puheenjohtajakamppailussa tuskin nähdään suurta vastakkainasettelua eteläisen ja pohjoisen Suomen välillä.

Näin arvelee poliittisen historian erikoistutkija Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

– Keskusta on tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että haluaisin kuvitella, että muut asiat olisivat nyt ratkaisevampia kuin se, mikä on kenenkin kotikaupunki.

Karimäki uskoo, että se horisontti, millä asiaa ajatellaan, olisi nyt jokin muu kuin se, mistä päin joku tulee.

– Enemmän vaikuttaa se, minkälaista politiikkaa vahvasti aluepoliittisen puolueen puheenjohtaja ajaa – mikä on linja.

Toisaalta puolueiden puheenjohtajakamppailussa teknisesti piirit ovat juuri niitä, jotka esityksiä tekevät.

– Siinä mielessä on aina alueellinen näkökulma, kenen taakse mikäkin piiri ja kokousedustaja asettuvat.

Keskustan kannatus on tällä hetkellä historiallisen alhainen. Jo viime eduskuntavaalien aikaan kannatus oli historiallisen alhaalla, 13,8 prosenttia. Viimeksi julkaistuissa mielipidekyselyissä puolueen kannatus on ollut alle 12 prosenttia.

Annika Saarikosta on puhuttu pitkään, jo ennen viime vuotta, keskustan nousevana kykynä.

– On ennakoitu, että jonain päivänä Saarikko olisi puolueen puheenjohtaja, häntä on pidetty uuden keskustan toivona. Nyt ilmoituksellaan Saarikko täyttää näitä odotuksia, Jenni Karimäki toteaa.

Hänen mukaansa on vielä kuitenkin vaikea arvioida, minkälainen puheenjohtajakilpailusta tulee.

– Saarikkokin kieltäytyi kommentoimasta sitä.

Menikö Kulmunin maine sitten jo viestintäkoulutusjupakassa, jonka vuoksi hän itse erosi? Jenni Karimäki painottaa, että peruuttamatonta kolhua istuva puheenjohtaja Kulmuni ei tapahtumista saanut.

– Kulmuni on vielä nuori poliitikko. Hän kantoi vastuun ja hänen on mahdollista toimia politiikassa ja nousta ties mihin asemaan vielä.

Sitä paitsi suomalaiset ovat Karimäen mukaan aika valmiita antamaan myöhemmin tukensa sellaiselle, jonka mielletään toimineen suoraselkäisesti ja kantaneen vastuunsa.

Kulmuni ja Saarikko lähtevät kilpailuun kuitenkin erilaisista asetelmista. Toinen on ministeri, toinen ei. Saarikko vielä asemoi tiedotustilaisuudessaan vahvasti oman paikkansa ministerinä.

– Paljon on kyse siitä, mitä kukakin keskustalainen nyt painottaa. Jollekin se, että Kulmuni voi keskittyä puheenjohtajan tehtäviin kuntavaaleihin asti täysillä, voi painaa. On positiivista, kun puheenjohtajalla on aikaa panostaa kentälle. Joku taas voi ajatella, että puheenjohtaja on liian etäällä päivänpolitiikan ydinalueista ja tiedoista.

Joka tapauksessa puheenjohtajan julkinen rooli on nykyään enemmän politiikan tekijän rooli kuin järjestöihmisen rooli, Karimäki summaa.