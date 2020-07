Tulli ja keskusrikospoliisi kertovat saaneensa valmiiksi laajan dopingaineisiin liittyvän esitutkinnan. Tutkinta on ollut käynnissä syksystä 2019 alkaen.

Viranomaiset epäilevät, että vuosina 2017–2020 on tuotu maahan, myyty ja levitetty suuri määrä kiellettyjä doping- ja lääkeaineita.

Myynti on tapahtunut pääosin Tor-verkon kauppapaikoilla ja toimitukset myyjältä ostajalle ovat tapahtuneet yleensä postipaketeilla, kerrotaan tiedotteessa. Aineita on myyty myös katukaupassa.

Esimerkiksi tablettimuotoisia dopingaineita on tuotu maahan ja välitetty lähes 100 000 kappaletta ja ampulleihin pakattuja nestemäisiä dopingaineita noin 20 litraa. Lisäksi reseptilääkkeiksi luokiteltuja lääkevalmisteita epäillään myydyn yli 27 000 tablettia.

Pelkästään Tor-verkossa tapahtuneiden myyntien arvo on esitutkinnan perusteella ollut noin 350 000 euroa. Pääsiassa rahaliikenne on tapahtunut Bitcoineilla, mutta kauppoja on maksettu myös käteisellä.

Esitutkinnassa on ollut kiinni otettuna lähes 20 ihmistä. Kaksi on yhä vangittuna.

Tutkittavina rikosnimikkeinä on ollut muun muassa useita törkeitä dopingrikoksia, salakuljetus ja lääkerikos. Lisäksi kokonaisuuden yhteydessä on tutkittu esimerkiksi ampuma-aserikos, rahanpesua, huumausainerikos ja törkeä velallisen epärehellisyys.