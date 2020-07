Kuolonkolari Kehä III:lla – tie kokonaan poikki tuntien ajan

Espoossa Kehä III:lla on sattunut liikenneonnettomuus, jossa on kuollut yksi ihminen ja toinen on loukkaantunut vakavasti. Tie on suljettu kokonaan onnettomuuden takia molempiin suuntiin.

Päivystävän palomestari Kim Lassilan mukaan kyseessä oli molemmilla kaistoilla tapahtunut henkilöauton ja pienen pakettiauton nokkakolari.

– Liikenne avautuu heti, kun poliisin tutkinta on valmis. Jos ihmiset pystyvät välttämään liikennettä Kehä III:lla, niin se on järkevää tänä aamuna, Lassila sanoo.

Onnettomuus tapahtui Kauklahdenväylän liittymän kohdalla. Pelastuslaitos arvioi, että tie on poikki vielä tuntien ajan.