Suomen turkiseläinten olot kauhistuttavat maailmalla: salakuvissa vammautuneita ja kuolleita eläimiä

Turkiseläinkasvattajat ovat tehneet ja tekevät kesä–heinäkuun aikana tapahtuneista turkiseläintiloille tunkeutumisista rikosilmoitukset poliisille, kertoo Oikeutta eläimille -yhdistyksen julkaisemista salakuvista nousseeseen kohuun tiedotteellaan vastaava Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto Fifur.

Liiton mukaan tunkeutujat aiheuttivat toiminnallaan tartuntatautien, myös koronaviruksen, leviämisriskin sekä eläimiin että tilojen työntekijöihin.

– Täydellistä piittaamattomuutta osoittaa tunkeutujien tapa tulla eläintiloihin koronapandemian aikana. Koronan lisäksi voi levitä muita eläintauteja, kun kulkevat tilalta toiselle, liiton tutkimusjohtaja Jussi Peura ja eläinlääkäri Johanna Korpela toteavat tiedotteessa.

Suomessa turkistiloilla ei ole ollut koronavirustartuntoja.

– Ruokavirasto on ohjeistanut suomalaisia turkistiloja mm. niin, että tiloilla käy vain välttämätön liikenne ja työntekijät, eikä ylimääräisiä vierailuja, Korpela jatkaa.

Liitto nostaa esille tapauksia, joissa koronavirus on tarttunut eläintenhoitajista eläimiin. Myös muutamia takaisintartuntoja on raportoitu huhti–heinäkuussa. Tartuntoja on ilmennyt joillain minkkitiloilla Hollannissa, Tanskassa ja Espanjassa.

Kaikissa edellä mainituissa maissa useilla tiloilla on jouduttu koronatartuntojen vuoksi turvautumaan minkkien joukkolopetuksiin.

Esimerkiksi Hollannissa voi Wageningenin yliopiston mukaan pahimmassa tapauksessa olla edessä kaikkien maan minkkitarhojen minkkien teurastaminen. Näin, mikäli uusia tartuntoja löydetään vielä elokuun puolivälin jälkeen.

Suomessa turkistiloille annetut hygieniamääräykset ovat liiton mukaan tiukat ja niitä noudatetaan.

Yksittäiset salakuvat eivät kerro Fifurin mukaan mitään eläintenhoidon tasosta.

Huolellisesta hoidosta huolimatta yksittäiset eläimet voivat sen mukaan loukkaantua tai sairastua tarkastus- ja ruokintakierrosten välissä.

– Jos ajatellaan esimerkiksi 10 000 asukkaan kaupunkia, jollain asukkaalla on todennäköisesti esimerkiksi äkillisesti puhjennut silmätulehdus tai haava, liitto perustelee.

Fifur katsoo, että tiloille tunkeutumisilla ja salakuvauksilla pyritään luomaan turkiselinkeinosta totuudenvastainen mielikuva ja vaikeuttamaan laillista elinkeinonharjoittamista.

Fifurin alueyhdistyksiin kuuluu kaikkiaan 676 jäsenyritystä, joilla on noin 750 turkiseläinten kasvatuspaikkaa.

