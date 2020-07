Koronavirus leviää rajojen auetessa, Saksa ottaa käyttöön pikatestit lentokentillä – "Kylläpä ne pärskeet leviävät, jos kunnolla aivastaa"

Helsinki-Vantaan lentokentällä on tiistaina hiljaista, vaikka matkustusrajoituksia onkin purettu. Useimmat matkustajat näyttävät noudattavan Finavian kasvomaskisuositusta.

Tukholmasta saapuvalle maskiin verhoutuneelle Lars Engelbrechtille varotoimien noudattaminen osoittaa, että pandemia otetaan edelleen tosissaan. Mutta pitäisikö matkustusrajoituksia purettaessa ottaa käyttöön pikatestit ulkomailta tulleille?

– Matkustaminen on kyllä lisääntynyt, mikä huolettaa. Pikatestit olisi osoitus siitä, että tilanne otetaan vakavasti, Helsingissä työn takia matkusteleva Engelbrecht sanoo.

Oulusta saapuva Ville Tolvanen kertoo, että maskit ja turvavälit luovat lentomatkalla turvallisuuden tunnetta.

– Vaikka kylläpä ne pärskeet leviävät, jos kunnolla aivastaa.

Tolvanen pitää sekä maskien käyttöä että mahdollisia pikatestejä suositeltavina asioina, mutta pakollisena hän ei niitä pidä.

– Jos seuraava koronapiikki on samanlainen kuin edellinen, niin eiköhän samoilla keinoilla pärjätä.

Myöskään Osloon matkalla olevat suomalainen Anja Aaltonen ja norjalainen Norvald Olsen eivät näkisi tarvetta ainakaan pakollisille pikatesteille lentokentillä.

– Matkustan niin paljon tätä väliä. Tunnen itseni terveeksi, Olsen sanoo.

Saksa järjestää pikatestejä lentokentillä

Saksa päätti perjantaina aloittaa lentokentillään koronaviruksen vapaaehtoisen pikatestauksen. Deutsche Wellen mukaan päätös tehtiin sen jälkeen, kun useat Saksan osavaltiot ovat ilmoittaneet ulkomaanmatkoihin kytkeytyvien koronatartuntojen määrän kasvaneen.

Lisäksi pikatestausta suoritetaan eri kriteerein ja pakollisuusastein ainakin Tanskassa, Itävallassa ja Kreikassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kerrottiin heinäkuun alussa Talouselämälle, ettei pikatestauksen aloittaminen lentokentillä ole suunnitelmissa. Asiaa perusteltiin tuolloin resurssien puutteella sekä puutteellisella näytöllä testien luotettavuudesta.

Tällä hetkellä lentokenttäprosessia käydään läpi STM:n rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden yhteistyöryhmässä. Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas ei kommentoinut Lännen Medialle rajanylityspaikoille suunniteltuja toimenpidemuutoksia, mutta sanoi, että lentokenttätestaus on tavoiteltava asia.

– Ilman muuta testilaitteita ja pikatestien käyttöönottoa tavoitellaan, mutta [kaikkien ulkomailta tulleiden] massatestaukset eivät ole meidän testausstrategian mukaisia olleet. Meillähän on strategiana, että jos on oireita, testiin ohjataan.

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava kertoo, että nukleenihappoa mittaavien PCR-pikatestien käyttöönotto vie aikaa.

– Lentokenttätestauksessa olennaista olisi se, kuka testiin ohjataan ja miksi.

Oulusta saapuva Ville Tolvanen pitää maskisuositusta hyvänä asiana, mutta maskipakkoa hän ei pidä tarpeellisena lennoilla tai julkisessa liikenteessä.

Pikatestauksesta jo kokemusta Suomessa

Suomessa PCR-pikatestausta käytetään ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) päivystyksissä sairaalahoitoon jäävien potilaiden koronavirustartunnan toteamiseen.

HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen kertoo, että Vantaan kaupunki valmistelee STM:n toimeksiannosta lentokenttien toimintamallia, jossa yhtenä selvitettävänä asiana olisi pikatestilaitteiden tuominen matkustajien testaamiseen.

– Olemme osaltamme lupautuneet tähän myötävaikuttamaan. Haasteena on se, että niiden kapasiteetti ei ole mikään hirvittävän suuri. Tällä hetkellä testaamme pikatestilaitteilla muutamasta sadasta tuhanteen potilaaseen päivässä.

Lehtosen mukaan kyse olisi joka tapauksessa kohdennetusta testauksesta, vaikka pikatestauskapasiteetti kaksinkertaistettaisiin.

– Pitäisi miettiä tarkkaan, mistä maista tulevat tai millaisista oireista kärsivät testiin kannattaisi ohjata. Lisäksi ongelma on se, ettei pikatestissä käydä viruksen perimää yhtä laajasti läpi kuin varsinaisessa testissä, jolloin osa tapauksista voi joka tapauksessa vaatia täydellisen PCR-testin.

Lehtosen mukaan täyden PCR-testin tarkkuus on lähes 100 prosenttia, kun pikatestin tarkkuus on noin 99 prosenttia.

Lentokenttätestaus vaatisi Lehtosen mukaan joka tapauksessa suojalaboratoriotyyppisen tilan, jotta näytteitä voitaisiin käsitellä paikan päällä.

– Se kestäisi oman aikansa, mutta väliaikana olisi todennäköisesti mahdollista kuskata näytteet Peijaksen päivystykseen. Nyt tehdään suunnitelmaa, ja uskon, että lopputulema on se, että lentokentälläkin tulee olemaan käytössä pikatestauslaitteita.

Lisäksi esimerkiksi Mehiläisellä on antigeenipikatesti odottamassa käyttöönottolupaa.

Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen kertoo, että antigeenitestien tulokset voivat valmistua 20 minuutissa, mutta viimeistään kahdessa tunnissa.

– Antigeenitestit voisivat hyvin soveltua lentokenttätestaukseen, sillä ne eivät vaadi mittavaa laitteistoa tai tilaratkaisuja PCR-testien tavoin, Hotakainen sanoo.

Antigeenitestit mittaavat koronavirustartunnan osoittavaa viruksen pintarakennetta ja prosessi on nukleenihapon osoitustestiä yksinkertaisempi. Hotakaisen mukaan testivaiheessa ei ole havaittu yhtään väärää positiivista tulosta.

– Herkkyyden osalta antigeenitestit ovat hieman PCR-testejä heikompia. Vääriä negatiivisia tuloksia voi tulla jokunen sataa testiä kohden.

Finavialla ei ole valtuuksia tarkistaa matkustajien lähtömaata tai pakottaa ketään karanteeniin. Sen sijaan lentokentillä suositellaan maskien käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä sekä tarjotaan ohjeistusta ja neuvontaa muissa koronaan liittyvissä asioissa.

Finavia pyrkii ohjeistamaan matkustajia mahdollisimman kattavasti ja selkeästi.

Finavia ei voi tarkastaa matkustajien lähtömaata

Lentoasemia ylläpitävän Finavian viestintäkoordinaattorin Elina Suomisen mukaan Finavia ei voi ottaa lentokenttätestaukseen kantaa, sillä asia on kokonaisuutena STM:n päätösvaltaan liittyvä asia.

Lentokenttien varotoimenpiteet liittyvät Suomisen mukaan kattavaan ohjeistukseen käsihygieniasta, kasvomaskeista, turvaväleistä, karanteenisuosituksista sekä toimintaohjeista oireiden ilmentyessä. Kasvomaskien käyttö ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan.

– Olemme esimerkiksi tällä viikolla tehostaneet ohjeistusta siitä, etteivät omaehtoisen karanteenisuosituksen piiriin kuuluvat matkustajat lähtisi lentokentältä julkisilla.

Suomeen tulevat matkustajat päätyvät joko rajatarkastukseen tai ei riippuen siitä, mistä he tulevat. Rajatarkastukseen saapuville voidaan antaa yleisten ohjeiden lisäksi suositus omaehtoisesta karanteenista, kun taas muille jaetaan yleisohjeet.

– On tilanteita, joissa matkustaja on lähtenyt maasta, josta saavuttaessa omaehtoinen karanteenisuositus on voimassa, mutta saapunut Suomeen turvalliseksi määritellyn maan kautta. Me emme voi tarkistaa ihmisten kotimaata tai alkuperäistä lähtömaata tai määrätä ketään karanteeniin.

Ei maskipakkoa junassa

VR seuraa viranomaisohjeistusta. Maskipakkoa junissa ei ole, eikä junien henkilökunta käytä maskeja.

– Matkustajat voivat käyttää maskeja, ja niitä myös myydään kaukoliikenteen junissa, mutta suositusta tai pakkoa ei ole, Mira Linnamaa VR:n viestinnästä selvittää. ​

Linnamaa kertoo VR:n kartoittaneen asiakkaidensa toiveita asiasta aiemmin kesällä.​

– Suurin osa asiakkaista ei ollut maskisuosituksen tai -pakon kannalla. Sellaista toivoi vain vähäinen määrä vastaajista.