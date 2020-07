Festarikesä peruttiin, mutta fanit ovat tukeneet artisteja ostamalla fanituotteita

Korona perui tämän vuoden festivaalikesän jättäen monet järjestäjistä pulaan. Sen sijaan artistien fanituotteet ovat käyneet kaupaksi. Suomalainen fanituotekauppa Backstage Rock Shop kertoo tiedotteessa, että tilanne on siivittänyt yrityksen myyntiennätyksiin.

Backstage Rock Shopin verkkokaupan myynti vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla oli saman verran kuin koko viime vuonna. Tänä vuonna yritys on lähettänyt vajaat 30 000 pakettia lähes 80 maahan.

– Tällä tahdilla saatamme mennä jopa yli odotetun kasvutavoitteen. Odotamme tälle vuodelle yhteensä jopa 50 000 verkkokaupan lähetystä ja suurta myyntipiikkiä joulumyyntiin, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Matti Lehtonen.

Koronan vuoksi peruttujen kesäfestivaalien vuoksi yritys ei voinut tehdä suoraa kuluttajamyyntiä kesän tapahtumissa. Yritys arvioi menetetyksi liikevaihdoksi noin 700 000 euroa. Verkkokaupan kasvu on paikannut livemyynnin jättämää aukkoa. Myyntiä on kasvatettu muun muassa kampanjoilla. Keväällä yritys suunnitteli ja myi erityisiä koronatukituotteita viruksen takia taloudellisia tappioita kärsineille artisteille

– Korona-aikana ihmiset ovat halunneet tukea keikkatulonsa menettäneitä artisteja ostamalla virallisia fanituotteita. Tukikampanjoiden tuotot on tilitetty suoraan artisteille, ja fanit arvostavat tätä, arvelee Lehtonen.

Myös kansainväliset julkaisut ovat vahvistaneet verkkokaupan myyntiä. Yrityksen edustamiin artisteihin lukeutuu muun muassa kotimainen Nightwish, jonka uusi albumi julkaistiin huhtikuussa. Se oli Backstage Rock Shopin historian isoin julkaisu, ja sitä lähetettiin albumin julkaisuviikolla maailmalle Tampereen Lamminpään varastolta lähes 10 000 paketin verran.

Yritys on saanut tänä vuonna viralliseen edustukseensa myös muita kotimaisia artisteja, kuten suomirockbändit Tehosekoitin ja Hassisen Kone. Viimeisimpänä yrityksen talliin on liittynyt Stratovarius. Vanhastaan yritys pyörittää muun muassa Apulannan, Nightwishin, Insomniumin, Klamydian, Ensiferumin, Eppu Normaalin, Tuomari Nurmion, ja The 69 Eyesin virallisia verkkokauppoja.