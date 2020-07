Isot marjayritykset olisivat tuoneet poimijoita muistakin maista kuin Thaimaasta – "Nyt ollaan yhden hataran kortin varassa, ja se on Suomen oma moka"

Isoilta suomalaisilta marjayrityksiltä lähtee nyt kärkevä viesti Suomen viranomaisille: Miksi Suomi ei ole halunnut ottaa marjanpoimijoita muista kaukomaista kuin Thaimaasta?

– Marjayritykset ovat olleet yhden maan eli Thaimaan varassa, ja korona sekoitti pakan vielä täysin, sotkamolaisen Arctic Internationalin toimitusjohtaja Janne Naapanki lataa.

Ainakin muutamalla isolla yrityksellä oli jo valmiit suunnitelmat marjanpoimijoiden tuomiseksi tänä vuonna myös muista maista kuin Thaimaasta, mutta tämä tyrehtyi Suomen viranomaisten nihkeyteen. Yritysten mukaan nimenomaan Suomi ei ole myöntänyt viisumeita.

– Meillä oli jo valmis suunnitelma, että poimijoita olisi tullut muistakin maista, mutta Suomen viranomaiset eivät ole lähteneet "aukaisemaan" muita maita, Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo kertoo.

Polarica on nykyään kansainvälisesti toimiva yritys, jonka juuret ovat Lapissa. Sillä on toimintaa Suomen lisäksi Venäjällä, Ruotsissa ja Puolassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Itse asiassa suunnitelmat ovat olleet jo pidemmän aikaa. Toivottavasti tämän selkkauksen jälkeen olisi edellytykset tehdä asiat Suomessa paremmin, Kristo painottaa.

Selkkauksella hän viittaa koko kesän velloneeseen tilanteeseen, pääsevätkö thaimaalaiset poimijat lähtemään kotimaastaan Suomeen. Lauantaina Thaimaan työministeriö vihdoin tiedotti, että poimijat saavat lähteä, mutta koronaviruksen vuoksi tarkoilla ehdoilla.

"Pakko alkaa neuvotella muidenkin maiden poimijoista"

Janne Naapanki korostaa, että Suomen viranomaisten on nyt oikeasti pakko alkaa neuvotella muidenkin maiden poimijoista.

– Ollaan ehdottomasti liikaa yhden maan varassa. Kyllä tämä Thaimaan tilanne pitäisi olla hyvä opetus viranomaisille.

Naapanki kertoo, että yrityksellä oli jo ennen korona-aikaa suunnitelmat pitkällä poimijoiden tulosta muista Aasian maista kuin Thaimaasta.

– Olisi tarvittu vain ja ainoastaan viisumit, kaikki muut asiat olivat järjestyksessä. Tulo oli kiinni vain siitä, että Suomi olisi myöntänyt viisumit.

Naapanki ei halua kommentoida, minkä maiden kanssa neuvottelut olivat pitkällä. Kyse on kuitenkin Aasian maista.

Pohjanmaalaisella Marja Bothnia Berries Oy:llä oli myös tarkoitus tuoda tänä vuonna poimijoita muualtakin kuin Thaimaasta.

– Korona sotki suunnitelmat, ja ne hautautuivat, mutta ehkä ensi vuonna. Suuntana on Aasia ja ehkä Ukraina, toimitusjohtaja Tommy Gustafsson kertoo.

Gustafsson myöntää, että marjabisneksessä ollaan liikaa thaimaalaisten poimijoiden varassa. He poimivat sen ison volyymin metsästä. Suomeen on tullut thaimaalaisia marjanpoimijoita vuodesta 2005 lähtien.

Luonnonmarja-alan yritykset ovat kertoneet viime vuosina, että marjoille on markkinoilla hyvin kysyntää. Yritykset ovat viime vuosina jo viestittäneet, että Suomen saama poimijakiintiö on ollut liian pieni kysyntään nähden.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kysyntää olisi sekä kotimaassa että ulkomailla mustikalle, lakalle ja puolukalle. Marjaa kysytään sellaisenaan ja jalostettuna: pakasteena, soseena ja hillona.

Kun sesonki on kuumimmillaan, esimerkiksi Arctic International saa yhden päivän aikana metsästä jopa 10 000 laatikkoa mustikkaa. Saaliin keräävät pääosin thaimaalaiset poimijat.

Lakkasato pelastettiin suomalaisten voimin

Marja Bothnia Berries, Polarica ja Arctic International ostavat marjoja myös suomalaisilta. Yrityksillä on useita ostopisteitä.

– Erityisesti puolukka-aikana suomalaiset innostuvat tuomaan myyntiin. Puolukka on helppo noukkia, syyskuussa on jo viileämpää ja puolukka säilyy paremmin, Tommy Gustafsson Marja Bothnia Berriesistä sanoo.

– Suomessa on tällä hetkellä iso joukko ulkomaalaisia työskentelemässä kasvihuoneilla ja maatiloilla. On muun muassa puolalaisia ja ukrainalaisia sekä Baltian maista tulleita. He poimivat metsämarjoja iltaisin ja viikonloppuisin.

Marja Bothnialla on noin 50 ostopistettä Vaasa-Joensuu-akselilta Kuusamon korkeudelle asti. Polaricalla on ostopisteitä Etelä-Pohjanmaalla, rannikolla ja Lapissa.

Artic International avasi viime viikon tiistaina marjojen ostopisteitä lähes sadalla paikkakunnalla eri puolilla maata. Se haluaa niistä jokavuotisen perinteen.

– Lakkasato pelastettiin suomalaisten voimin, siitä suuri kiitos poimijoille, Janne Naapanki iloitsee.

– Eniten lakkaa on tuotu Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Eteläosassa maata mustikkaa on tuotu ostopisteisiin paikoin hyvin, paikoin huonommin – vaihtelut ovat Naapangin mukaan olleet isoja.