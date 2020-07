Gold&Green on ilmoittanut vetäneensä myynnistä Nyhtökaura Hampurilaispihvin yhden tuote-erän tuotteessa havaitun listerian vuoksi

Listeriaa eli Listeria monocytogenes -bakteeria, on löytynyt yhdestä tuote-erästä, mutta varotoimenpiteenä yritys on laajentanut takaisinvedon koskemaan myös kaikkia muita hampurilaispihvin tuote-eriä. Suositus on, että takaisinvedettävää tuotetta ei käytetä, vaan avaamattomat pakkaukset palautetaan ostopaikkaan. Avatut tuotteet tulee hävittää.

Takaisinveto ei koske muita Nyhtökaura-tuotteita

Takaisinvedettävä tuote on 240 gramman pakkauskoossa myyty Gold&Green Nyhtökaura hampurilaispihvi. Takaisinveto koskee tuote-eriä, joiden parasta ennen päiväys on 25.7.2020, 1.8.2020, 2.8.2020, 8.8.2020 ja 9.8.2020. EAN-koodi on 6430061140935

Yritys on suorittanut tehtaallaan perusteelliset puhdistustoimenpiteet ja omavalvontaa on tehostettu.

Mahdollisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä̈ Pauligin Kuluttajapalveluun arkisin kello 9–12.30 numerosta 0800 0110 tai sähköpostitse: kuluttajapalvelu@paulig.com