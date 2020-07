Verkkohuijari haluaa rahasi tai tietosi – näin suojaudut vedätykseltä

Näin suojaudut nettihuijaukselta

Liian hyvä tarjous

Hälytyskellojen pitäisi soida, jos yhteydenotto sisältää seuraavaa: ainutlaatuinen tarjous, lottovoitto, perintö, liiketoiminta- ja sijoitusmahdollisuus, viesti tuntemattomalta ihailijalta, helppo ja takuuvarma ansaintamahdollisuus.

Uhkailu ja kiristys

Verkkohuijari voi kiristää ja uhkailla esimerkiksi maineen ja omaisuuden menettämisellä: hänen hallussaan on arkaluonteista materiaalia sinusta, hän kaataa yrityksesi verkkopalvelun palvelunestohyökkäyksellä tai tietomurrolla, hänen hallussaan on tietomurrolla saatuja tietoja yrityksestäsi tai organisaatiostasi, asialla on kiire ja hän kehottaa sinua toimimaan nopeasti.

Huikea alennus verkkokaupassa

Väärennetty verkkokauppa tarjoaa usein roimia alennuksia esimerkiksi merkkituotteista ja vain korttimaksuvaihtoehtoa.

Sivuston osoite voi olla lähes sama kuin aidon sivuston – yhdenkin merkin ero riittää. Lue verkkosivun osoite tarkasti. Selaimen osoiterivillä näkyvä lukkoikoni ja https://-alkuinen verkko-osoite tuo turvaa. On hyvä muistaa, ettei sekään ole tänä päivänä tae sivun luotettavuudesta tai aitoudesta.

Yksityiskohdat paljastavat huijauksen: sivustolta voi puuttua käännöksiä ja yrityksen tietoja. Tutustu verkkokaupan tarjouksen ehtoihin ja itse sivustoon.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus