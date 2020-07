Satakunnassa on varmistunut koronatartunta, jonka tartunnanlähdettä ei ole vielä pystytty jäljittämään

Satakunnassa on todettu maanantaina koronavirustartunta ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevalla potilaalla. Hän on käynyt Raumalla dialyysihoidossa. Uusi koronavirustapaus ei liity aiempiin tapauksiin. Tartunnanlähdettä ei ole ainakaan toistaiseksi pystytty jäljittämään.

Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikkö tiedottaa, että potilas on sairaalahoidossa, mutta varsin hyväkuntoinen. Potilas on todennäköisesti saanut tartunnan asuinpaikassaan, dialyysissa tai matkalla sinne. Dialyysiryhmän muista potilaista ja tartunnan saanutta hoitaneista on otettu näytteet. Myös asumisyksikön asukkaat ja henkilökunta on testattu.

Satasairaalan mukaan kaikki vastaukset eivät ole valmiit, mutta valmistunevat keskiviikkona iltapäivään mennessä. Epäillään, että tartunta on tullut laitokseen vierailijan mukana.

Vierailuja yksikössä joudutaan rajoittamaan, kunnes tilanne selviää. Rauman dialyysiyksikössä ei ole ollut tarvetta henkilökunnan karanteeneihin, vaan toiminta jatkuu suojaimia käyttäen, kerrotaan tiedotteessa.