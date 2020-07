Pääministeri Sanna Marin: Suomen osuus EU:n koronapaketista 3,2 miljardia euroa – enimmäisvastuut rajattu tarkasti

Vast: Tarpeellinen elvytyspaketti

No niin, jospa palattaisiin asialinjalle Mankalan perusteettoman ja yltiöpositiivisen kirjoituksen jälkeen.



Tosiasiassa tämä velka lisää jälleen veronmaksajien rasitusta vuosikausiksi eteenpäin. Marinin hallitus on jo aikaisemmin lisännyt valtion menoja raskaasti ja nyt otetaan hymyillen muutama miljardi lisää velkaa. Se on tietysti helppo ottaa, kun kyse ei ole omasta henkilökohtaisesta velasta. Käytännössä tästäkin velasta hyötyvät vain suuremmat yritykset ja niiden omistajat. Vähävaraisimmille on tiedossa lähinmä lisää surkeutta.



Aivan vähin mitä Suomen olisi pitänyt vaatia, olisi ollut tukien antaminen lainan muodossa. Vaikka nollakorolla mutta kuitenkin lainana. Nyt yrityksille jaetaan ilmaista rahaa. Mutta eihän Suomen kokemattomat poliitikot tällaista ymmärrä vaatia vaan heitä viedään kuin pässiä narussa Ranskan, Saksan ja Italian lyödessä tahtia.