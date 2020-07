Luonnonvarakeskuksen tekemien tämänhetkisten arvioiden mukaan viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskinkertainen, mutta selvästi viime vuotta heikompi. Heinäkuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria-keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin

Viljaa on tulossa kotimaiseen kulutukseen riittävästi, noin 3,3 miljardia kiloa.

Kaikkiaan viljasato on jäämässä 16 prosenttia viime vuotisesta.

Sadosta ohraa on 1,4 miljardia kiloa, kauraa 1,1 miljardia kiloa, vehnää 710 miljoonaa kiloa ja ruista vain 70 miljoonaa kiloa.

– Määrällisesti eniten pienenee ohrasato, 310 miljoonaa kiloa, ja prosentuaalisesti ruissato, 62 prosenttia, toteaa Luonnonvarakeskuksen tilastopalveluiden yliaktuaari Anneli Partala.

Jos ruissato jää odotettuun 70 miljoonaan kiloon, se kattaa noin 70 prosenttia kotimaisesta rukiin tarpeesta. Vajeen voi korvata vuoden 2019 hyvä sato, jota on vielä jäljellä kotimaisissa varastoissa.

Suosituimman vientiviljan kauran satonäkymät ovat viime vuoden tasolla, ja viennin odotetaan jatkuvan myös tulevan syksyn sadosta.

Tara Jaakkola 2020 on herneen huippuvuosi.

Perunan viljelyala on tilastohistorian pienin, vain reilut 20 000 hehtaaria. Tällä hetkellä perunan sato-odotukset ovat silti viime vuoden tasolla, ja pottuja odotetaan saatavan maasta noin 600 miljoonaa kiloa.

Viime vuonna perunasato oli Varsinais-Suomessa lähivuosien paras, 36,8 miljoonaa kiloa.

Sen sijaan hernesadosta odotetaan tänä vuonna historiallisen suurta. Taustalla on se, että kylvöala kasvoi viime vuodesta 80 prosenttia. Sadosta odotetaan kaksinkertaista viime vuoteen verrattuna.

Ruokahernettä enemmän on kasvanut rehuherneen viljely.

Rypsin ja rapsin alamäki jatkuu tänäkin vuonna. Niiden viljelyala on vähentynyt viime vuosina ja satojen määrät ovat vähentyneet suhteessa jopa enemmän, sillä satotaso on ollut jo vuosia laskusuunnassa. Rypsi- ja rapsisadoista on tulossa huonoimmat yli neljäänkymmeneen vuoteen.