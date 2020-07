Poliisille ilmoitettujen erilaisten petosrikosten määrä on kasvanut.

Vuoden 2020 alkupuoliskon aikana poliisi on kirjannut yli 20 000 petosrikosta. Viime vuoteen verrattuna petollisen toiminnan määrä on kasvanut yli 11 prosenttia.

– Huijaamisen tavat eivät ole muuttuneet, mutta niiden sisältö elää ja kehittyy vaikeammin tunnistettavaksi. Usein jäljet rikoksista vievät ulkomaille, samoin kuin menetetyt rahat, poliisitarkastaja Jyrki Aho kertoo Poliisihallituksen tiedotteessa.

Eniten taloudellista vahinkoa ovat aiheuttaneet niin kutsutut toimitusjohtajapetokset, joissa esiinnytään esimiehen nimissä ja velvoitetaan tekemään erilaisia maksuja. Kyseisistä rikoksista on tehty noin 220 rikosilmoitusta, menetetyn rahamäärän ollessa noin 5,2 miljoonaa euroa.

Miljoonaluokan vahinkoja on syntynyt myös sijoituspetoksissa, joista poliisi on kirjannut noin 150 rikosilmoitusta, vahingot ovat vielä suuremmat eli noin 3,8 miljoonaa euroa.

Sen sijaan rakkauspetokset aiheuttavat uhreilleen edelleen suurta vahinkoa niin taloudellisesti kuin henkisestikin.

Poliisi on kirjannut näitä sydäntä särkeviä kertomuksia tänä vuonna jo noin 120 rikosilmoitukseen.

Keskusrikospoliisin mukaan vahingon ovat näissä noin 2,9 miljoonaa euroa.

Lisäksi poliisin tietoon on tullut alkuvuoden aikana muun muassa verkossa tapahtuvia myyntipetoksia, tilausansoja sekä yritysten nimissä tehtyjä petoksia.

Poliisitarkastaja on erityisen huolissaan ikäihmisistä petosten uhreina. Yli 65-vuotiaiden osuus internetin kautta tehdyissä lievissä petoksissa on kasvanut viime vuoteen verrattuna lähes 920 prosenttia. Kaikkiaan näitä rikoksia on ollut tammi-kesäkuussa 442.

Poliisi haluaa viestittää kansalaisille, että netin käyttöä ei pidä pelätä, mutta rikollisuuden riskeistä tulisi tietää.

Siinä auttaa parempi verkko-osaaminen. Myös ikääntyneiden läheisten ja heidän kanssaan työskentelevien olisi erityisen tärkeää keskustella erilaisista huijaustavoista ja niiltä suojautumisesta.

Poliisi sekä erilaiset yritykset kuten Posti ja useat pankit ovat varoittaneet petollisista tekstiviesteistä, sähköposteista ja puhelimella lähestyvistä soittelijoista.

Soitoissa ollaan usein erityisen kiinnostuneita tietokoneiden ohjelmien toimivuudesta.

– Jos joku soittaa sinulle ja kertoo tietokoneessasi olevasta ongelmasta, niin lopeta puhelu siihen paikkaan. Älä anna heidän avullasi asentaa tietokoneellesi mitään etäohjelmia, vaikka sinua kuinka painostettaisiin. Äläkä myöskään anna viesteissä pyydettyjä henkilötietojasi, varallisuus- tai tilitietojasi. Et tee varmasti niin kadullakaan, jos joku siellä niitä tulisi sinulta tivaamaan, Aho muistuttaa.

