Eero Saarikoski

Tyksin parkkipaikka on merkitty kylteillä yksityisalueeksi, mutta siellä on liikennemerkkejä, eikä sinne ajamista ole rajoitettu. Poliisihallituksen mukaan kyseessä on tällöin tie, mikä tarkoittaa sitä, että pysäköintiä voi siellä valvoa vain viranomainen.