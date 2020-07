Heinäkuun alku on ollut koko maassa poikkeuksellisen sateinen – Monin paikoin vettä on tullut jo yli 10 senttiä

Heinäkuun alku on ollut koko maassa poikkeuksellisen sateinen. Monin paikoin eri puolilla maata on tullut vettä heinäkuun 1.–13. päivien aikana jopa jo yli 100 milliä eli yli 10 senttiä.

– Erityisesti länsirannikolla ja Itä-Suomessa vesisade on ollut poikkeuksellisen runsasta heinäkuun alkupuolen sateiksi, meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta vahvistaa.

Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastot kertovat, että sademääräpoikkeamat ovat olleet nyt monella havaintoasemalla yli 50 millimetriä tyypilliseen arvoon verrattuna.

– Ainakin 14 havaintoasemalla on yli 50 millin poikkeama nyt heinäkuun 13 ensimmäisen vuorokauden osalta. Nämä 14 asemaa painottuvat Suomen länsi- ja eteläosaan.

– Toki koko kuukauden tilasto voi olla erilainen, jos tulee kuivempi loppukuu, Jokinen muistuttaa.

Hän vertaa heinäkuun 1.–13. päivän sademääriä 30 vuoden keskiarvoon eli vuosien 1981–2010 keskiarvoon, eli mikä niiden vuosien keskiarvo on ollut heinäkuun 13 ensimmäiselle vuorokaudelle.

Vertailuajanjaksoja päivitetään kansainvälisesti 10 vuoden välein. Jokisen mukaan ensi vuonna tulee seuraava vertailukausi, jolloin mennään 10 vuotta eteenpäin eli vuoteen 2020 saakka.

Toreilla ja terasseilla on nyt hiljaista. Kuva on tiistaiaamupäivältä Kajaanin torilta.

Helsinki-Vantaalla on jo reilusti ylitetty koko heinäkuun keskiarvo

Helsinki-Vantaan lentoasema on koronaepidemian vuoksi vielä hiljainen, mutta sadetta siellä on riittänyt nyt tavanomaista enemmän.

Kun tyypillinen sademäärä on heinäkuun alussa parikymmentä millimetriä, niin nyt vettä on satanut jo 113,5 milliä 13 ensimmäisen vuorokauden aikana – eli yli 10 senttiä, jos vesi vain pysyisi paikallaan ja kerääntyisi.

– Keskiarvo koko heinäkuun sademäärän osalta Helsinki-Vantaalla on 66 milliä. Voi olla hyvinkin, että tulee kaksinkertainen määrä heinäkuun keskiarvoon nähden, koska puolet kuusta on vielä jäljellä, Pauli Jokinen toteaa.

Suomen kaikkein isoin heinäkuun alun sademäärä on mitattu Isojoen havaintoasemalla Etelä-Pohjanmaan Suupohjassa. Siellä on satanut 13 vuorokauden aikana 116,7 milliä. Poikkeama normaalista on Isojoella Suomen suurin: 91 milliä tavanomaiseen heinäkuun alkuun verrattuna.

Rovaniemellä on mitattu Pohjois-Suomen kovin lukema

Kesäsateissa on usein alueellisia vaihteluita, mutta tänä vuonna heinäkuu on ollut koko maassa tavanomaista sateisempi tähän mennessä.

– Kesäsateet jakautuvat yleensä aika epätasaisesti, mutta nyt tosiaan heinäkuun alku on ollut erikoinen, kun koko maassa satanut, meteorologi Pauli Jokinen sanoo.

Sateet tulevat kesällä usein lyhytkestoisina sade- tai ukkoskuuroina. Sitten voi olla pidempi väli, ettei sada ollenkaan.

Tässä vielä muutamia kovia lukemia: Porissa on satanut heinäkuussa 100,2 millimetriä ja Jokioisissa 101,1 milliä. 10 sentin raja on mennyt rikki.

Rovaniemen lentoasemalla on mitattu Pohjois-Suomen kovin lukema: 94,7 milliä. Kolarissakin on satanut 78,7 milliä.