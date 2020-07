144 henkilön henkilötietoja paljastunut kaupparekisterin Virre-tietopalvelun kautta

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteritiedot sisältävän Virre-tietopalvelun kautta 144 henkilön henkilötietoja tai yrityksen edunsaajatietoja on virheellisesti näkynyt niille tietopalvelua käyttäneille asiakkaille, jotka ovat hakeneet kaupparekisteri-ilmoituksia tietopalvelun pikahaulla. PRH:n tiedotteen mukaan vika johtui ohjelmistovirheestä.

Henkilö- tai edunsaajatiedot ovat ilmenneet sellaisista kaupparekisteri-ilmoitusten asiakirjoista, joita palvelun ei olisi pitänyt asiakkaille näyttää. Nämä asiakirjat ovat olleet muiden muassa kaupparekisteriotteita, henkilötietolomakkeita, muutamissa tapauksissa myös passikopiota sekä yhdessä tapauksessa valvonta-asiakirjoja.

PRH kertoo, että vikatilanne oli alkanut 16.kesäkuuta uuden toiminnallisuuden asennuksen yhteydessä ja se huomattiin 6.heinäkuuta iltapäivällä. Palvelu suljettiin, jotta henkilötietoja sisältävien asiakirjojen näkyminen saatiin pikaisesti loppumaan. Palvelussa ollut virhe saatiin korjatuksi 8.heinäkuuta.

PRH on tehnyt ilmoituksen tapahtuneesta tietosuojavaltuutetulle ja ottaa yhteyttä henkilöihin, joita tietojen erheellinen näkyminen koskee.

PRH:lla on tarkat menettelyt ja sopimukset kaupparekisterissä olevien henkilötietojen käsittelystä, välittämisestä ja tietopalvelujen hyödyntämisestä. Kaikkiaan kaupparekisterissä on lähes 1,6 miljoonan henkilön henkilötiedot, ja yritystietoja lähtee tietopalvelun sopimus- ja muille asiakkaille tuhansia päivittäin. Osalla kaupparekisterin tietopalvelun asiakkaista, kuten viranomaisilla, on oikeus saada yrityksen vastuuhenkilöistä myös henkilötunnustiedot, osalla taas ei.

Yritysten vastuuhenkilöiden henkilötunnuksia lukuun ottamatta kaupparekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia.