Merkittävimmät rajoitukset ovat nyt poissa, ravintola-ala kommentoi tuoreinta muutosta – "Erityisen tärkeää yökerhoille, joihin tullaan myöhään"

Ravintolat, kahvilat ja yökerhot saavat maanantaista lähtien toimia jo lähes normaalisti kuten ennen koronaepidemiaa. Aukiolo- ja anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset ovat päättyneet.

Jäljellä on nyt ainoastaan kaksi valtioneuvoston asettamaa rajoitusta. Ensimmäinen on se, että kaikilla asiakkailla pitää edelleen olla oma istumapaikka.

Toinen on se, että ravintoloiden on jatkossakin annettava asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.

Asiakkailla on oltava mahdollisuudet pestä kädet, ja liikkeen tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina. Lisäksi ravintola vastaa siitä, että riittävä etäisyys asiakkaiden välillä säilyy. Hygieniasuunnitelmat on oltava asiakkaiden nähtävillä.

– Merkittävimmät rajoitukset ovat nyt poissa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kommentoi maanantaina voimaan astunutta muutosta.

– On erittäin hyvä asia, että rajoituksia poistui: anniskelu oli sunnuntaihin asti sallittu ainoastaan yhteen asti, ja kahden aikaan piti ravintolan sulkeutua. Nyt mennään takaisin normaaliaikoihin.

Lapin mukaan aukiolo- ja anniskeluaikojen muutos on erittäin tärkeää yöravintolatoiminnalle, koska asiakkaat tulevat yökerhoihin ja baareihin niin myöhään.

– Toinen merkittävä rajoitus, mikä nyt poistui, oli 75 prosentin raja, eli ravintolan sisällä sai olla vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Vieraat ihmiset ovat lähekkäin

Se, että ravintolassa pitää olla jokaiselle vielä oma istumapaikka, rajoittaa yhä yökerhojen mahdollisuutta ottaa normaalia asiakasmääriä sisään.

– Istumapaikan on oltava pöydän, tason tai baaritiskin ääressä.

Lapin mukaan erityisesti yökerhotoiminnalle koronakriisi on ollut hankala. Toiminnan luonne kun on, että vieraat ihmiset ovat lähekkäin.

– Nyt ravintoloilla on suuri vastuu hoitaa asia. Korostan, että vastuu on myös asiakkailla, ei yksin yrityksillä.

Riippuu täysin kysynnästä, miten ravintola-alalla ylipäätään palataan normaaliin, Timo Lappi arvioi.

– Kysyntä on vielä kaukana normaalista, ja siihen on monta syytä. Osa asiakkaista on varovaisia siitä huolimatta, että kesäkuun alussa ravintolatoiminta aukeni.

Lappi huomauttaa, että viranomaiset eivät ole ilmoittaneet ravintola-alalle, että koronavirusta olisi levinnyt ravintoloista kesäkuun alun avaamisen jälkeen. Sellaista ei ole alan omassakaan tiedossa.

– Yritykset ja asiakkaat ovat siis toimineet vastuullisesti, Lappi kiittelee.

Yksi positiivinen vaikutus rajoitusten purulla on Lapin mukaan siinä, että yökerhoihin kutsutaan takaisin töihin lomautettuja ihmisiä.

Ala ei kestä enää toista sulkemisaaltoa

Valtioneuvoston antama asetus on voimassa elokuun loppuun saakka. Lapin mukaan asetus antaa mahdollisuuden tarkastella tilannetta, jos virustilanne muuttuu.

Yhdestä asiasta Timo Lappi on varma: matkailu- ja ravintola-ala ei kestä enää toista sulkemisaaltoa.

– Ravintolat, hotellit, kylpylät ja kongressikeskukset ovat niin huonossa taloudellisessa tilanteessa. Pienet valtion tuet eivät riitä. Kevään sulkemisaallon vaikutukset nähdään lopullisesti vasta syksyllä.

Lappi toivoo, että ihmisten etätyöt loppuvat ja asiakkaat palaavat henkilöstöravintoloihin ja lounaspaikkoihin. Elokuussa asialla alkaa olla jo merkitystä, sillä etätöiden jatkumisella olisi alalle merkittäviä negatiivisia vaikutuksia.