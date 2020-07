Infektiolääkäri: sisäleikki- ja huvipuistoissa lasten tartuntariski on melko pieni

Riski koronaviruksen leviämisestä sisäleikki- ja huvipuistoissa on melko pieni. Näin arvioi lasten infektiolääkäri Harri Saxén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).

– Jostain syystä näyttää siltä, että koronavirus tarttuu aika huonosti lasten välillä, Saxén sanoo.

Hän perustaa tietonsa muun muassa siihen, että päiväkotien ja koulujen avaaminen keväällä ei aiheuttanut tartuntojen määrissä merkittävää kasvua. Myöskään ulkomailla ei ole havaittu, että koronavirus olisi levinnyt voimakkaasti kouluissa ja päiväkodeissa.

Saxen ei osaa sanoa, mistä tämä johtuu.

Yhden teorian mukaan lapsilta puuttuu elimistöstä vastaanotin, johon koronavirus mielellään tarttuu, kertoo Saxén. Hän arvelee, että tämä molekyyli kehittyy ihmisille vasta myöhemmällä iällä.

Leikkipaikassa turvavälien pitäminen voi olla vaikeaa

Lauantaina Lapin Kansa uutisoi, että Rovaniemellä on todettu lähiaikoina kolme virustartuntaa, joista yksi on ollut lapsella. Tartunnan saanut lapsi on ollut mahdollisesti tartunnan saaneena sisäleikkipuistossa.

Saxén kertoo, että sisäleikkipuistossa tartuntariskiä lisää se, että lapset hengittävät liikkuessa voimakkaammin ja erilaisia eritteitä kuten sylkeä voi lentää. Koronavirus tarttuu helpommin sisällä kuin ulkona.

Tästä huolimatta hän ei ole huolissaan viruksen leviämisestä lasten leikkipaikassa.

– Tärkeintä on muistaa, ettei mene leikkipaikkaan tai huvipuistoon, jos lapsella on hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa tai yskää.

Turvavälien pitäminen on hyvä pitää mielessä, mutta leikkipaikassa se voi olla infektiolääkärin mukaan vaikeaa. Huvipuistoon mennessä ja vessassa käydessä on tärkeää muistaa pestä kädet huolellisesti.

Virusten määrä voi olla lapsilla pienempi kuin aikuisilla

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on ollut lapsilla lievempi kuin aikuisilla. Koko Suomessa sairaalahoidossa on koronaviruksen takia ollut vain alle kymmenen lasta.

Näistäkin tapauksista suurin osa on ollut hyvin lieviä, kertoo Saxén. Joillakin on ollut muun muassa ripulin oireita.

Suomessa ja maailmalla on tutkittu, mistä lasten lievempi sairaus johtuu, mutta syy ei ole selvinnyt.

– Voi olla, ettei virus pääse oikein tarttumaan lapsiin ja jos se tarttuu, virusten määrä olisi pienempi kuin aikuisilla.

Lapsissa on myös vähän riskiryhmään kuuluvia. Esimerkiksi diabetesta sairastavat lapset eivät kuulu koronaviruksen riskiryhmään. Saxénin mukaan lapsilla vakavan taudin riskiä lisäävät vaikea keuhkosairaus ja tietyt lasten immuunipuolustusta heikentävät sairaudet.

Kawasakin taudin syntymekanismia ei tunneta

Ulkomailla koronavirus on aiheuttanut lapsilla joskus Kawasakin taudin kaltaista tulehdussairautta. Tapauksia on todettu muun muassa maissa, joissa epidemia on levinnyt voimakkaasti kuten Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Espanjassa.

Kawasakin tauti on verisuonten tulehdussairaus, ja se voi aiheuttaa muun muassa sydämen sepelvaltimon pullistuman. Sen tarkkaa syntymekanismia ei tunneta, mutta elimistö reagoi taudissa liian voimakkaasti tulehdukseen.

– Näyttää siltä, että joskus koronavirus aiheuttaa lapsilla vähän samantyyppisen taudin.

Se on kuitenkin hyvin harvinainen. Suomessa tapauksia on ollut Saxénin mukaan pari ja maailmalla joitain kymmeniä tai satoja.

Tauti voi olla lapsella vakava ja siihen on kuollut maailmalla joitain lapsia. Saxénin mukaan lastenlääkärit ja hoitohenkilöstö tunnistaa taudin hyvin ja sitä voidaan hoitaa tehokkaasti muun muassa vasta-aineilla.