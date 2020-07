Oikeustieteellisen valintakokeen pisteissä virhe, joka voi vaikuttaa opiskelupaikan saamiseen

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen toisen vaiheen pisteytyksessä on havaittu virhe, Itä-Suomen yliopisto tiedotti torstai-iltana. Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot, ja virhe koskee suurta osaa kokeen toiseen vaiheeseen osallistuneista.

Torstaina päivällä oli vielä epäselvyyttä, onko valintakokeessa tosiaan tapahtunut virhe.

Virhe on tapahtunut, kun hakijoille on vastausten automaattisessa optisessa tarkastuksessa vahingossa kirjautunut miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut ei-vastausta -kohdan. Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä pahoitteli asiaa Twitterissä torstaina.

Pahoittelen päivän aikana antamaani puutteellistä infoa. Virhe oli vakavampi kuin alunperin aamulla ymmärsimme. Ja vitsailu oli moka, yritän välttää jatkossa.



Valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistui 620 hakijaa. Kaikkia osallistuneita on tiedotettu asiasta sähköpostitse.

Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessa, että laskuvirheen korjaaminen voi vaikuttaa kaikkiin hakijoihin, mukaan lukien myös hyväksytyksi tulleet. Virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Tilanne ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina 13.7.2020.