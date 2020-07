Oikeustieteellisen valintakokeen pisteissä virhe – Opiskelupaikasta tiedon saaneet säilyttävät paikkansa

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen toisen vaiheen pisteytyksessä on havaittu virhe, Itä-Suomen yliopisto tiedotti torstai-iltana. Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot, ja virhe koskee suurta osaa kokeen toiseen vaiheeseen osallistuneista.

Itä-Suomen yliopisto tiedotti perjantaina, että kaikki opiskelupaikasta jo tiedon saaneet säilyttävät paikkansa. Virheen korjaaminen johtaa siihen, että jokaiseen yhteisvalinnan hakukohteeseen otetaan ilmoitettua enemmän uusia oikeustieteen opiskelijoita. Virheen korjaamisen johdosta eri hakukohteiden pisterajat tulevat muuttumaan.

Hakijoiden oikeustieteellisen alan yhteisvalintaan liittyvät tulokset poistuvat näkyvistä korjauksen ajaksi Opintopolusta. Lopullinen valintapäätös tulee näkyviin Opintopolkuun viimeistään keskiviikkona 15.7.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Torstaina päivällä oli vielä epäselvyyttä, onko valintakokeessa tosiaan tapahtunut virhe.

Virhe on tapahtunut, kun hakijoille on vastausten automaattisessa optisessa tarkastuksessa vahingossa kirjautunut miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut ei-vastausta -kohdan. Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä pahoitteli asiaa Twitterissä torstaina.

Pahoittelen päivän aikana antamaani puutteellistä infoa. Virhe oli vakavampi kuin alunperin aamulla ymmärsimme. Ja vitsailu oli moka, yritän välttää jatkossa.



Ongelma: kokeiden optisessa tarkastuksessa virheellisesti miinuspisteitä, kun hakija on ruksinut ei-vastausta -kohdan. — Tapio Määttä (@tapiomaatta) July 9, 2020

Valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistui 620 hakijaa. Kaikkia osallistuneita on tiedotettu asiasta sähköpostitse.

Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessa, että laskuvirheen korjaaminen voi vaikuttaa kaikkiin hakijoihin, mukaan lukien myös hyväksytyksi tulleet. Käytännössä osa hakijoista, jotka eivät päässeet yliopistoon, voi uuden tarkastuksen jälkeen saada opiskelupaikan. Paikan jo saanut taas voi menettää sen.

Virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Tilanne ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina 13.7.2020.

Tieto tuli Jodelista

Yliopistot havahtuivat ongelmaan sosiaalisen median alustalla Jodelissa käytyjen keskustelujen perusteella.

Jodel on anonyymi keskustelualusta, jossa keskustelua käydään erilaisten aihetunnisteiden ympärillä.

Tapio Määttä kertoi Twitterissä, että yliopisto alkoi selvittää virhettä sen jälkeen, kun Määttä oli itse huomannut laskuvirheestä käydyn keskustelun Jodel-alustalla torstaina aamupäivällä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jodel-keskusteluissa virheellisen tarkastuksen olivat havainneet ilmeisesti hakijat itse.

Muokattu 10.7.2020 kello 8.55: Lisätty tieto Jodel-keskustelusta. Kello 11.40 lisätty tieto Itä-Suomen yliopiston perjantaisesta tiedotuksesta.