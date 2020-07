Kolumni: Monet jäivät Ruotsin koronastrategian panttivangiksi

Ruotsi ei päätynyt niiden 17 maan listalle, joista Suomeen saa jälleen matkustaa rajoituksetta. Tieto ei yllättänyt ketään. Kotiseudullani länsirajan kaksoiskaupungissa tilanne alkaa kuitenkin turhauttaa.

Etelästä käsin voi olla vaikea ymmärtää, kuinka tärkeä rajaton raja on paikallisille Haaparannalla ja Torniossa. Ruotsiin kuuluvan Haaparannan asukkaista kolmasosa on Suomen kansalaisia. Suomalaistaustaa on vielä useammalla, ja suurin osa hoitaa päivittäisen asiointinsa kahdella kielellä.

Rajan yli käydään töissä ja koulussa. Raja kulkee niin keskeltä kaupunkia, että ulkomaalaisilta jää tienviittojen kielen vaihtuminen huomaamatta.

Matkustusrajoitukset kirjaimellisesti jättivät perheet, kumppanit, ystävät ja elämät eri puolille rajaa. Yhtäkkiä rajaviranomainen määritti sen, onko oman perheen näkeminen välttämätöntä.

Paikallisia kummastuttaa muun muassa, tekeekö rajan olemassaolo tartunnalle alttiimmaksi kymmenen metriä rajasta länteen kuin kymmenen metriä rajasta itään. Reilun 9 600 asukkaan Haaparannalla on koko epidemian aikana ollut kahdeksan koronavirustartuntaa. Vajaan 22 000 asukkaan Tornion tuorein tartuntaluku on 51. Asukaslukuun suhteutettuna Torniolla on tilillään yli kaksinkertainen määrä todettuja tartuntatapauksia.

Rajoituksia on löysätty sen verran, että Haaparannalla asuva Ruotsin kansalainen saa ylittää rajan esimerkiksi parisuhteen tai kiinteistöön liittyvän syyn vuoksi. Karanteenisuositus pitää silti. Omaehtoisessa karanteenissa saa liikkua kodin ja työpaikan välillä sekä välttämättömissä asioissa. Kaipa edellä mainitut ovat niitä välttämättömyyksiä.

Vaan entäpä haaparantalaiset suomalaiset? Onko torniolaisten ystävien tapaaminen välttämätöntä asiointia? Vaikka varsinainen maahantulokielto koskee Ruotsin kansalaisia, Ruotsin maine koronapesäkkeenä on aiheuttanut jopa kaksoiskaupungissa sen, ettei kukaan Suomen kansalainen Ruotsin rekisterikilvillä mielellään Torniossa liiku.

En vastusta matkustusrajoituksia. On täysin selvää, että niin kauan kuin sekä Ruotsin tartuntatilanne että strategia sen taittamiseksi poikkeavat Suomen vastaavista näin radikaalisti, rajojen on pysyttävä kiinni. Raja auttaa estämään tarpeettoman matkustamisen Tukholmasta ja muista maan tautikeskittymistä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) väläytti keskiviikkona, että alueellisten erojen huomioimisen mahdollisuutta matkustusrajoituksissa olisi katsottava.

Sopii toivoa, että Ruotsin koronastrategia alkaisi tuottaa tulosta pian. Jos näin ei käy, aluekohtaisemmat matkustusrajoitukset eivät varmaankaan haittaisi rajan kummallakaan puolella asuvia kansalaisia.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja Helsingissä.