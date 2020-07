Hallituksen ministerit käsittelivät keskiviikkoisissa neuvotteluissaan rajapäätöksiä, maahantulopisteiden terveysturvallisuutta ja marjanpoimijoiden tilannetta.

– Noudatamme yhä hyvin varovaista linjaa, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) korosti tiedotustilaisuudessa.

Matkustusrajoituksia on aiemmin höllennetty Ruotsia lukuunottamassa muihin pohjoismaihin sekä Baltian maihin.

Maanantaina voimaan astuvassa seuraavassa vaiheessa sisärajavalvonnasta ja liikenteen rajoituksista luovutaan EU- ja Schengen-alueen maihin, joiden tartuntamäärät ovat samalla tasolla tai matalampi kuin kahdeksan uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Tällaisia maita ovat muun muassa Italia, Itävalta, Saksa, Sveitsi, Liechtenstein ja Unkari. Schengeniin kuulumattomista EU-maista joukkoon kuuluvat Kroatia, Kypros ja Irlanti.

Näiden maiden joukkoon lukeutuu nyt myös Belgia.

Lisäksi matkustaminen maahan onnistuu maanantaista alkaen Slovakiasta, Sloveniasta, Andorrasta, Vatikaanista, San Marinosta, Maltalta, Alankomaista, Thaimaasta, Algeriasta, Australiasta, Thaimaasta, Kiinasta, Algeriasta ja Ruandasta.

Hallitus suosittelee edelleen välttämään matkustamista muihin maihin, kuin niihin, joissa on luovuttu sisärajavalvonnasta. – Henkilökohtaisesti suosittelen kuitenkin kotimaanmatkailua, sisäministeri Ohisalo sanoo.

Omaehtoista kahden viikon karanteenia matkustamisen jälkeen suositellaan yhä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan keskiviikkona on käyty keskusteluja lentokenttien kanssa, jotta lisääntyvään matkailuun valmistaudutaan paremmin kuin keväällä.

Silloin lentokenttien puutteellista koronavirusohjeistusta kritisoitiin laajalti.

Sisäministeri Maria Ohisalo ja ulkoministeri Pekka Haavisto kertovat tilaisuudessa rajapäätöksistä.

Tautitilanne on saatu hallintaan Suomessa, mutta globaalissa kehityksessä tautia ei ole vielä voitettu, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) korosti tilaisuudessa. Haavisto ilmaisi myös huolensa siitä, että Yhdysvallat teki päätöksen vetäytyä maailman terveysjärjestö WHO:sta.

Haavisto korostaa, että Kiinalla ja Japanilla, joista tulee Suomeen turisteja, on tärkeä asema myös maan kansallisen lentoyhtiön kannalta.

Luonnonmarjapoimijoiden tilanne on ulkoministerin mukaan Thaimaan käsissä, kun matkustus maahan vapautetaan maanantaina.

Thaimaan hallitus pohtii sitä, millä ehdoilla poimijat saavat lähteä maasta.

Thaimaan viranomaiset ovat aiemmin ilmoittaneet Suomen kiintiön olevan 3000 poimijaa.

Lähtökohtana on, että työnantajat tarkistavat työntekijöidensä terveydentilan.

Haaviston mukaan marjanpoimijoiden työnantajien kanssa on käyty keskustelua, että työntekijät eivät ole majoitustiloissaan liian ahtaasti eivätkä oleskele paikoissa, joissa tartunnan riski on suuri.

Haavistolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös häneen kohdistuvista rikosepäilyistä. Haavisto vastasi, ettei voi kommentoida perustuslakivaliokunnassa kesken olevaa asiaa. Myös puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kertoi, ettei voi ottaa asiaan tässä vaiheessa kantaa.

Lue myös: HS: Ulkoministeri Haavistoa epäillään virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta

VALTIONEUVOSTON KANSLIA Perhe- ja peruspalveluministeri avasi tiedotustilaisuudessa epidemian tilannetta.

Ministeri Kiuru korosti tiedotustilaisuudessa, että Suomi kuuluu niihin maihin, jotka ovat saaneet epidemian hoidettua hyvin.

Epidemia ei kuitenkaan ole Suomessa eikä maailmalla ole ohi.

– Hyviin lukuihin ei pidä tuudittautua. Kukaan ei vielä tiedä toisesta aallosta: koska se tulee, tuleeko se. Törkeintä on, että emme jää tilanteessa tumput suorina, perhe- ja peruspalveluministeri korosti tiedotustilaisuudessa.

Tärkeintä on ministerin mukaan varautuminen tilanteen kehittymiseen.

Kiuru muistutti tilaisuudessa, että lievistäkään oireista kärsivien ei pidä lähteä ulkoilemaan altistamaan muita.

– Kesä ei suojaa ihmisiä koronalta. Kesä ei ole se rokote, mitä etsitään. Vetoan kaikkiin suomalaisiin: suojatkaa itsenne ja läheisenne noudattamalla viranomaisten ohjeita.

Tartuntaketjujen jäljitykseen tuleva mobiilisovellus saadaan käyttöön kesän lopussa, ja sen varalta tehty lakiesitys on mennyt läpi.

Pandemian tilannekatsauksen tiedotustilaisuudessa esitteli johtava asiantuntija Jussi Sane.

Sanen mukaan pandemian keskus on Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Lisäksi virus on valtoimenaan Intiassa. Myös useat alueet, joilla epidemiatilanne on ollut parempi, ovat ottaneet takapakkia.

Suomessa rajoitustoimet sekä hygienia- ja muiden ohjeiden noudattaminen ovat voimakkaasti hidastaneen epidemian kehitystä.

Suurimmassa osassa sairaanhoitopiirejä on rauhallinen tilanne, kertoo Sane. Viime päivien ja viime viikkojen aikana on ollut rauhallista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 69 hoivakodissa on ollut vähintään yksi tartuntatapaus, mutta uusia tartuntaketjuja ei ole ilmennyt sitten toukokuun.

Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa tehdään pohjoisessa hyvää alueellista yhteistyötä viruksen torjunnassa, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas. Ostos- ja lomamatkaliikennettä pohjoisessa tulisi kuitenkin välttää.

Puolessa alueella todetuissa tuoreissa tapauksissa on ollut Ruotsi-yhteys.

Broas pitää yhtenä työkaluna tilanteen hallitsemisessa kasvomaskeja, joista hänen mukaansa on saatu viime aikoina tutkimustietoa, joka tukee maskien käyttöä. Maskeista voi olla hyötyä esimerkiksi julkisessa liikenteessä.

Hallituksen keskiviikkoinen tiedotustilaisuus on katsottavissa kokonaisuudessaan täältä.