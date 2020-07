Oikeusasiamies alkaa tutkia Black Lives Matter -mielenosoituksista tulleita kanteluja – Kanteluissa kaksi pääasiallista aihetta

Mielestäni

Mielestäni ihan oikein vaikka liikkeellä onkin omasta mielestäni ihan hyvät tarkoitusperät. Ongelmista suurin lienee johtamisen puute sekä se että liike on jokaiselle erilainen, ihan omien mielikuvien mukaisesti määräytyvä. Maa on vain väärä huutaa poliisiväkivallasta tai väittää Suomea rasistiseksi valtioksi. Jokaiseen maahan toki niitä rasistejakin mahtuu, siitä ei yli pääse. Samaan syyllistyy myös muut kuin valkoiset. Intia lienee edelleen maailman rasistisin maa. Olemme nyt kuitenkin Suomessa jossa tasa-arvo toteutuu kaikesta väitetystä huolimatta hyvin. Aina on toki parannettavaa mutta jos ympäröivään maailmaan vertaa, on meillä asiat poikkeuksellisen hyvin myös poliisiväkivallan osalta kuten muutenkin. Jos Suomessa liike olisi äitynyt väkivaltaiseksi, olisin kyllä ollut liikkeen hajoittamisen kannalla. Nyt jo käytiin lähellä rajaa jonka ylitystä en voisi hyväksyä.

