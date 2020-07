Näkökulma: Hallitus ei kaadu jalkapantoihin, mutta niistä inttäminen on oireellista

Vast: Olen huomannut linjan

@Mankala

Turvallisuustaso nousee palauttamalla laittomasti maassaolevat lähtömaihinsa.

Se, että halutaan laittomasti maassaoleville vapaa liikkuvuus, ei ole tuottanut mitään hyvää missään maassa ja on lainsäädännöllisesti absurdia.

Hylätyn turvapaikkapäätöksen saaneiden rikolliset teot Euroopan alueella nostattavat hiuksia.



Pohjois-Afrikassa aikoinaan tapahtunut orjakauppa on tosiasia kuten sekin, että muslimi selvisi helpommalla kuin kristitty.

Kristityt ovat jo lähes hävitetty alueelta.



Suomessa nykyinen tilanne, joka mahdollistaa rajattoman määrän laitonta maassa oleskelua, on kestämätön.

Ohisalo lisää toimillaan seuraavaa:

Laittoman maassa oleskelun riskejä ovat syrjäytyminen, ajautuminen rikollisuuteen tai rikoksen uhriksi, ääriliikkeiden toiminnan lisääntyminen, yleisen turvallisuustilanteen heikkeneminen ja pimeän työnteon lisääntyminen.



Sisäministerin ja nimittämänsä sisäministeriön kansliapäällikön tehtäviin kuuluu ohjata ja valvoa poliisitoimintaa ja valmistella sitä koskevaa lainsäädäntöä. Poliisin toiminnan tarkoitus on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus.