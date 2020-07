Sup-lautojen sosiaalisessa ja ekologisessa vastuullisuudessa petrattavaa – lautoja myyty viisinkertainen määrä alkuvuodesta

Sup-laudat tuotetaan usein maissa, joissa on kohonnut riski työelämän oikeuksien loukkauksiin, mutta silti jakelijat ja maahantuojat eivät ole selvittäneet lautojen sosiaalista ja ekologista vastuuta, kertoo Finnwatch. Finnwatch julkaisi tänään tiistaina selvityksen, jossa vertaillaan 11 sup-lautabrändiä.

Bestway, Aqua Marina ja Starboard erottuivat edukseen avoimuudessa ja vastuullisuusvalvonnassa, sillä yritykset käyttävät kiinalaisilla tuotantolaitoksillaan kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa. Kuitenkin näissä tehtaissa oli havaittu ongelmia muun muassa liiallisia ylitöitä koskien.

– Ongelmien esiin tuleminen on hyvä asia, sillä vain silloin ongelmiin voidaan puuttua. Isolla osalla sup-lautojen maahantuojista uskottavaa kolmannen osapuolen valvontaa ei kuitenkaan ole. Niissä riskimaiden työolot ovat hämärän peitossa, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti toteaa tiedotteessa.

Starboard oli selvityksen ilmastovastuullisin sup-lautabrändi, sillä se oli laskenut sekä koko yrityksen että yksittäisten esimerkkituotteiden hiilijalanjälkiä. Yrityksen ekologisimman tuotteen tuotanto aiheuttaa lähes 100 kiloa hiilidioksidipäästöjä, mikä on saman verran kuin 550 kilometrin ajo bensa-autolla. Yritys kertoo tekevänsä toimenpiteitä pienentääkseen hiilidioksijälkeään.

Yrityksen laskelmista selviää, että suurin osa sup-lautojen päästöistä koostuu valmistusvaiheen energiankulutuksesta. Kuitenkaan suurimmalla osalla yrityksistä ei tiennyt lautoja valmistavan tuotantolaitosten energian lähdettä. Aasian maissa energia tuotetaan edelleen pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla kuten kivihiilellä.

Finnwatchin tutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisista katsoo, että yritysten tulisi kertoa kuluttajille markkinoimiensa tuotteiden hiilijalanjälki.

– Sup-laudat on tänä kesänä viety käsistä ja ala on kasvanut nopeasti marginaalista valtavirtaan. Lautoja markkinoivien yritysten on aika päivittää myös vastuuvalvonta tähän päivään. Kotitöitä on paljon niin sosiaalisen kuin ilmastovastuun saralla, jotta kuluttaja pääsevät jatkossa lautailemaan hyvällä mielellä, toteaa Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér tiedotteessa.

Sup-laudat todellakin näyttävät siirtyneen valtavirtaan, sillä Prisman myyntidata kertoo, että lautojen myynti on viisinkertaistunut kevään ja kesän aikana. Vesiharrastusvälineisiin on haluttu panostaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muilla suurilla paikkakunnilla.

– Voi olla, että aiempina kesinä vuokraamoita hyödyntäneet kaupunkilaiset ovat päättäneet tänä kesänä hankkia esimerkiksi oman SUP-laudan, jos vuokraamo on ollut suljettuna tai sinne ei ole muuten haluttu lähteä, Henri Himberg S-ryhmästä pohtii SOK:n tiedotteessa.