Yritys voi saada koronatukipäätöksen muutamassa päivässä – Valtiokonttori on palkannut hakemusten käsittelyyn yli 70 uutta virkamiestä

Fakta

Näin haku tapahtuu

Tukea voi hakea Valtiokonttorin verkkosivulla olevalla sähköisellä hakemuksella aikavälillä 7.7.-31.8.

Edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on pudonnut koronakriisin vuoksi merkittävästi ja yrityksellä on vaikeasti sopeutettavia kiinteitä kustannuksia.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Tuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia normaaliin aikaan verrattuna. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Toimialaluettelo löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Edellytyksenä on myös, että hakijayrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Erityisen painavista syistä tukea voi saada harkinnanvaraisesti, vaikka kaikki ehdot eivät täyty.