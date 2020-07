THL: Silja Europan risteilyllä Tallinnaan koronaoireinen matkustaja oleili pitkät ajat laivan yleisissä tiloissa – lievistäkin oireista testeihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa, että terveysviranomaisilla on tiedossa useita tapauksia, joissa henkilö on ollut matkalla risteilylaivalla ja matkan jälkeen hänellä on todettu koronatartunta.

THL:n mukaan useimmiten näissä tapauksissa henkilötä ovat kertoneet itse välttäneensä laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja, joten lähikontaktien määrä on jäänyt vähäiseksi tai altistuneet on ollut mahdollista tunnistaa, tavoittaa ja asettaa karanteeniin. THL pitää näissä tapauksissa muiden kuin lähikontaktien riskiä sairastumiseen pienenä.

Erikseen THL kertoo Silja Europan risteilystä Tallinnaan 30.6.–1.7., jolloin lieväoireinen henkilö oli oleskellut pitkiä aikoja laivan yleisissä tiloissa, joten muut matkustajat ovat voineet altistua taudille. Risteily alkoi Helsingistä viime viikon tiistaina illalla, ja laiva lähti paluumatkalle Tallinnasta viime viikon keskiviikkona puolen päivän aikaan.

Nyt THL kehottaa tällä risteilyllä olleita matkustajia hakeutumaan herkästi koronatesteihin, mikäli mahdollisia koronaviruksen oireita ilmaantuu lievinäkin. Näitä ovat muun muassa kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus.