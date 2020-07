Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on tänään kertonut Facebook-päivityksessään maksaneensa esiintymiskoulutuksiinsa liittyvät summat työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön tileille. Kulmuni kertoo ottaneensa laskujen maksua varten lainaa.

Kulmuni kertoo Facebook-päivityksessään, kuinka kulunut kuukausi ei ole ollut helppo. Hän toivoisi, että asia olisi nyt hänen osaltaan käsitelty.

Lainaa esiintymiskoulutuksen maksuun Kulmuni haki pankista. Hän kertoo, kuinka hänellä ei ole säästöjä, joista maksun olisi voinut hoitaa.

– Minulla nuorena ja taloudellisesti tavanomaisen vaatimattomista oloista lähteneenä ei ole säästöjä, joista maksun olisi voinut hoitaa. Toki kansanedustajana ja ministerinä olen saanut hyvää palkkaa, mutta kun olen pääsääntöisesti rahoittanut itse omat vaalikampanjani, niin valtavia summia ei ole jäänyt säästöön.

Kulmuni kertoo vahvistaneensa työ- ja elinkeinoministeriöltä, että häneen ei enää kohdistu mitään vaatimuksia. Hän myös korostaa, että häneltä ei ole mitään maksuja vaadittu, vaan laskujen maksu on hänen oma aloitteensa.

– Olen luvannut itse tämän maksaa ja sanani pitää.Poliitikkona minun tehtäväni on kantaa vastuu. Näin olen tehnyt eroamalla valtioneuvoston jäsenyydestä.

Kulmuni ottaa kantaa päivityksessään myös eroonsa ministerin tehtävistä.

– Minulta on kysytty, erosinko hätiköidysti ministerin tehtävistä? On sanottu, että ovathan muutkin ministerit koulutuksia saaneet. On myös kysytty, otinko tarpeettomasti vastuuta jonkun toisen tekemisistä?

Hän kertoo, kuinka politiikassa vastuuta joutuu kantamaan paitsi omasta toiminnastaan, myös laajemminkin. Kulmuni myös jatkaa, että hän kantaa poliittisen vastuun koulutustensa kustannuksista, vaikka hänellä olikin perusteltu syy uskoa, että kokonaisuus olisi ollut normaalia tasoa.

Kulmuni myös paljasti, että hänen hyväkseen oli tarjouduttu järjestämään keräyksiä sekä Keskustan puoluesihteeri oli esittänyt, että puolue olisi maksanut hänen koulutuslaskunsa.

– Puolueen puheenjohtajana velvollisuuteni oli asettaa puolueen etu ja hallituksen toimintakyvyn varmistaminen itseni edelle, Kulmuni kirjoittaa.

Kohun vuoksi eronnut valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni oli saanut ministeriöiden rahoilla viime syksystä lähtien viestintäkoulutusta ja -konsultointia noin 48 000 euron edestä.

