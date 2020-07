Päivö-myrskyn tuhoja korjataan idässä päiviä, seuraavaksi etelään odotetaan ukkospuuskia

Tiistai-iltana ja yönä Itä-Suomea rusikoinut Päivö-myrsky katkaisi sähköt jopa sadaltatuhannelta taloudelta.

Kello 12 keskiviikkona vailla sähköä oli vielä lähes 20 000 asiakasta Pohjois-Savossa, lähes 12 000 asiakasta Pohjois-Karjalassa ja 2 000 taloutta Kainuussa. Paikoin sähköverkot ovat täysin tuhoutuneet.

– Myrskyn painottuminen Itä-Suomeen lisää katkojen määrää. Idässä asutus on harvaa, maaperä kivikkoista, ja järviä on paljon, eli maakaapelointi on hitaampaa ja kalliimpaa kuin muualla, johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä selvittää.

Energiateollisuus ry:n mukaan vakiokorvauksia maksetaan yli 30 000 asiakkaalle noin viisi miljoonaa euroa. Vaurioituneen sähköverkon korjaamisen arvioidaan maksavan lähes saman verran.

Sähkökatkoja ovat aiheuttaneet puiden kaatumiset, jotka ovat työllistäneet myös pelastuslaitoksia runsaasti. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset saivat illan ja yön aikana satoja myrskyn tekemiin tuhoihin liittyviä ilmoituksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tehtävämäärä on ollut iso, mutta mitään aivan erikoista ei ole tapahtunut. Meille on tullut yli 250 ilmoitusta, ja niistä varmaan 95 prosenttia on ollut puiden kaatumisia, päivystävä palomestari Antti Korhonen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Kaatuneiden puiden lisäksi pelastuslaitoksia ovat työllistäneet muutamat revenneet peltikatot sekä karanneet veneet. Palomestari Antti Korhosen mukaan myrsky alkoi helpottaa puoli neljän aikaan aamulla. Korhosen mukaan hälytysmäärä on ollut aivan poikkeuksellinen.

– Ei tällaista ole ihan äskettäin ollut.

Myös pahimmin myrskyn silmässä olleessa Pohjois-Karjalassa selvittiin kohtuullisin aineellisin vahingoin. Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kerrotaan hälytyksiä tulleen erittäin paljon, mutta vakavia henkilövahinkoja ei syntynyt.

Itse Päivö-myrsky on laantunut ja siitä on jäljellä enää vesisateita Pohjois-Suomessa. Ilmatieteen laitokselta varoitetaan keskiviikkona odotettavissa olevan Etelä- ja Keski-Suomeen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi paikoitellen esiintyä ukkospuuskiakin.

Juttu päivitetty kello 12.38.