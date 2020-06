Cirque du Soleil on kenties maailman tunnetuin sirkus- ja akrobaattiryhmä. Ilmalento on kuitenkin loppumassa. CNN kertoo, että sirkusryhmän yhtiö on hakeutunut konkurssiin. Kanadalainen Cirque du Soleil -ryhmä kertoo konkurssin syyksi koronaviruspandemiasta johtuvat rajoitukset ja esitysten peruuntumisen. Lähteet kertovat, että yhtiö oli velkaantunut pahasti jo ennen koronakriisiä. Velkaa on kertynyt useiden arvioiden mukaan lähes miljardi dollaria. Turvatakseen jatkonsa yhtiö on irtisanonut lähes 3500 työntekijää. Cirque du Soleil joutui maaliskuussa keskeyttämään esityksensä muun muassa Las Vegasissa.

Ympäri maailmaa on kuitenkin sovittuina kymmeniä esiintymisiä. Suomeen Cirque du Soleilin on määrä saapua uuden Corteo-esityksensä kanssa loppuvuodesta. Lokakuussa Helsingissä oli määrä esiintyä neljä kertaa ja marraskuussa viihdyttää Turussa viisi iltaa. Todennäköisesti nämä esitykset eivät toteudu, sillä viihdeyritys on pakotettu perumaan väliaikaisesti kaikki esitykset. Turun Sanomat ei tavoittanut tapahtumajärjestäjä Live Nation Finlandista ketään kommentoimaan mahdollista lippujen hyvitystä asiakkaille tai kertomaan lisätietoa esitysten peruuntumisesta.

Vuonna 1984 perustetulla Cirque du Soleililla on nykyisin 5 000 työntekijää yli 50 eri maasta. Viihdeseurueen esitykset ovat keränneet yli 100 miljoonaa katsojaa. Cirque du Soleil pyrkii toimintansa jatkamiseen uudelleenjärjestelyillä.