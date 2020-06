Koronainfoon tulleiden kyselyjen määrä on laskenut, eivätkä Länsi-Pohjassa havaitut tapaukset ole lisänneet yhteydenottoja

Suomen koronatapausten määrä on kesän aikana vähentynyt. Poikkeuksen muodostaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue, jossa on havaittu kolme uutta koronatapausta ja laaja altistuneiden joukko.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin kuluneella viikolla kolme uutta koronatapausta sekä lukuisia altistumisia koronavirukselle. Tartunnan taustalla on matka rajan yli Ruotsiin, Norrbottenin alueelle, jossa on todettu viidessä päivässä yli kaksisataa tartuntaa, ja alueen sairaaloissa on 22 koronapotilasta – saman verran kuin koko Suomessa yhteensä. Tartunnalle altistuneita on lisäksi satoja.

Suomen koronainfoon tulleiden puheluiden määrän perusteella Länsi-Pohjan tapaukset eivät näytä saaneen suomalaisia paniikkiin. Huolestuneiden yhteydenottojen määrä on pysynyt samoissa lukemissa kuin ne ovat kesäkuun aikana muutenkin olleet.

– Länsi-Pohjan tapaukset eivät ole näkyneet yhteydenottojen määrän äkillisenä lisääntymisenä. Korkeimmillaan koronainfoon tuli kyselyjä maaliskuun puolivälissä noin 6 000 viikossa. Koronatapausten vähetessä myös tiedusteluiden määrä on laskenut. Nyt ollaan hieman alle 700:n viikkotasolla, Pekka Rehn, Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja, kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Digi- ja väestötietovirasto on virasto, joka edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Se vastaa nyt myös maaliskuussa perustetun koronainfon pyörittämisestä.

– Alussa oli paljon yleisluontoisia kysymyksiä koronasta ja rajoituksista. Me vastailimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen perusteella ja autoimme ihmisiä kysymyksineen oikeiden tahojen luokse. Nyt kun rajoituksia on alettu purkaa, kysymykset ovat olleet konkreettisempia ja paljon on tiedusteltu esimerkiksi sitä, voiko vanhainkoteihin nyt mennä.

Koronainfo on "Suomi-juttu, jota tehdään laajalla yhteistyöllä"

Maaliskuun alussa alkaneen koronapandemian myötä Suomeen perustettiin koronainfo, josta kansalaiset saavat suoraan vastauksia kysymyksiinsä.

– Sosiaali- ja terveysministeriöstä otettiin meihin yhteyttä ja kerrottiin, että tarvitaan tällainen palvelu. Koska meillä on jo kansalaisneuvonta, meiltä kysyttiin, voisimmeko lähteä kokoamaan koronainfoa, jolla annetaan ihmisille turvallisuudentunne, Rehn kuvailee.

Koronainfossa on koko pandemian ajan ollut mukana yhteensä 150 ihmistä yhteiskunnan eri sektoreilta. He vastaavat vapaaehtoisina suomalaisten koronakysymyksiin.

– Lähdimme ottamaan yhteyttä eri tahoihin. Tämä on nyt Suomi-juttu, jota tehdään laajalla yhteistyöllä ja vapaaehtoistoiminnalla. Vähän kuin talvisotahengessä koottu porukka.