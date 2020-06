Syytesuojan säilyttänyt edustaja Mäenpää lähtee rakentamaan lampolaa: "Puhuttu mikä puhuttu, se ei miksikään siitä muutu"

Eduskunnan kevätkausi huipentui aamupäivällä historialliseen äänestykseen. Eduskunta äänesti, ettei perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) saa syytettä. Lopputulos oli odotettu, koska kansanedustajan syyttämispäätös olisi vaatinut viiden kuudesosan enemmistön. Äänestys päättyi 121–54, eli Mäenpään takana oli 54 kansanedustajaa.

Lännen Media tavoitti Mäenpään pian äänestyksen jälkeen.

Hän ei ollut vielä ehtinyt tutustua äänestyskarttaan, mutta tulos ei häntä yllättänyt.

­– Tiesin odottaa, että ei-ääniä tulee oman puolueen ulkopuolelta. Osa heistä ilmoitti minulle etukäteen, että aikoo äänestää niin, että syyttämislupaa ei myönnetä.

Kun luettelen Mäenpäälle nimiä, jotka lukeutuivat ei-äänestäjiin, niin Mäenpää nyökyttelee.

– Hei, kiinnostaisi se, miten kokoomuksen Juhana Vartiainen äänesti, hän jatkaa.

Katson karttaa. Vartiainen äänesti jaa. Siihen Mäenpää ei kommentoi.

Tuntemuksiaan Mäenpää ei tässä vaiheessa erittele kovinkaan tarkasti.

– Olen tähän politiikan kentälle itseni altistanut. Avustajani kanssa hetki sitten keskustelin ja päädyimme siihen, että tämä prosessi oli tärkeää työtä sananvapauden kannalta.

Puhuttu mikä puhuttu

Vaasan vaalipiiriä edustava Mäenpää on pysynyt otsikoissa pitkään. Kaikki juontaa viime kesäkuussa pidettyyn puheeseen eduskunnan istunnossa.

Mäenpää puhui maahanmuutosta ja totesi, että hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus.

– Täällä lukee, että tehostetaan vieraslajien torjuntaa, tämä lukee valitettavasti väärässä kohdassa.

Mäenpää sanoo nyt, että sanottu mikä sanottu, ja puhuttu mikä puhuttu.

– Se ei muuta asiaa.

Hän jatkaa, että tarkoitus oli käsitellä vertauskuvainnollisesti asioita keskenään niin kuin politiikassa usein tehdään.

– Ajatus oli verrata asioita, ei ihmisryhmiä, hän sanoo nyt.

Ei valmiita puheita

Mäenpää kertoo, ettei hän yleensä kirjoita puheitaan valmiiksi.

– Kansanedustaja-aikana olen kirjoittanut ehkä yhden tai kaksi puhetta valmiiksi. Yleensä puhun suoraan maalaisjärkeäni käyttäen. Välillä teen muutaman sitaatin paperille. Joskus puheenvuoro tulee niin nopeasti kohdalle, etten ole ehtinyt kirjoittaa edes kaikkia sitaatteja ylös.

Sähköposti on laulanut

Mäenpää on saanut paljon palautetta.

– Sähköpostiin niitä on tullut. Osa on ollut törkyä, mutta näitä törkyviestejä on ollut ehdottomasti vähemmän kuin puoltavia ja tsemppaavia viestejä.

Eduskunnassa alkoi nyt kesätauko.

Mäenpää kertoo, että kesän aikana on aikaa tehdä tekemättömiä töitä.

– Korjaushommia lähinnä. Ja ai niin, tarkoitus on rakentaa lampola. Vaimollani on muutamia lampaita harrastusmielessä. Ne saavat katon päänsä päälle.

Lisäksi kansanedustajan autoharrastus kuuluu Suomen kesään.