Koronakevät vei suomalaiset luontoon, mutta tietoisuus luontoa kohtaavista uhista on hataraa

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta luontosuhdebarometrista selviää, että neljännes suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen myönteisesti koronakevään aikana. Aikaa on myös vietetty luonnon helmassa ja luontokohteiden arvostus on kasvanut. Kyselyn mukaan 57 prosenttia vastaajista kertoi lisänneensä luonnossa liikkumista koronakevään aikana ja 28 prosenttia kertoi sillä olleen myönteinen vaikutus luonnon arvostukseen.

Kaikkein eniten luonnossa halutaan liikkua ja rauhoittua, mutta myös marjastus, sienestys ja retkeily kuuluvat suosituimpien tekemisten joukkoon. Kesäkuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli tuhat eri-ikäistä ja -taustaista suomalaista eri puolilta maata.

Erityisesti nuoret ovat löytäneet luonnon antimet. Kyselyssä koronaviruksen vaikutukset luontosuhteeseen näkyvät vahvimmin alle 25-vuotiailla. Nuorissa näkyvät myös merkittävimmät muutokset edelliseen, kahden vuoden takaiseen, luontosuhdebarometriin verrattuna. Nuoret pitävät nyt luontoa tärkeämpänä, liikkuvat enemmän luonnossa ja ovat enemmän huolissaan luonnon tilasta. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen tunnistaa Suomen luonnon suurimmaksi uhaksi vain harva. Barometrissa näin vastasi 29 prosenttia. Suurimmiksi uhiksi vastattiin useimmiten ilmastonmuutos tai roskaantuminen sekä kemikalisoituminen ja ympäristömyrkyt.

Suurelle osalle vastaajista luontoon tutustutaan omalla pihalla. Oma piha on tärkeä kaikissa eri ryhmissä, mutta erityisesti eläkeläisten keskuudessa. Kodin lähistön viheralueet ja puistot taas ovat tärkeitä opiskelijoille. Erityisesti opiskelijoiden eniten arvostama ympäristö on muuttunut: nyt jopa 29 prosenttia piti tärkeimpänä kansallispuistoja ja muita suojelu- ja retkeilyalueita, kun vuonna 2018 osuus oli vain 11 prosenttia.

Jori Liimatainen Kauempana, mutta päivässä tavoitettavilla virkistysalueilla useamman kerran liikkuvien osuus on erityisesti kasvanut opiskelijoilla.

Neljä viidestä suomalaisesta vastasi, että luonto on tärkeä tai erittäin tärkeä. Vastaajat kokevat, että puhdas luonto on tärkeä osa suomalaisten identiteettiä. Lähes neljänneksen mielestä luontoa ei suojella riittävästi valtakunnallisesti. Kuitenkin enemmän vastaajat olivat huolissaan maailman luonnon tilasta kuin Suomen luonnosta. Suomen luonnon tilasta oli huolestunut 41 prosenttia, mutta maailman 71 prosenttia.

Asenteet luonnonsuojelua kohtaan ovat kyselyssä viilentyneet. Tuoreemmassa kyselyssä suurempi osuus on sitä mieltä, että luonto on ensisijaisesti ihmisen käyttöä varten. Lisäksi hieman harvempi näkee, ettei luonnon arvoa voi mitata rahassa ja että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä. Ylipäänsä huoli luonnosta on hieman laskenut vuoteen 2018 verrattuna.

83 prosenttia vastaajista kokee, että Suomen tulisi pysäyttää luonnon köyhtyminen. Ainoastaan viisi prosenttia ei pitänyt tärkeänä luontokadon pysäyttämistä.