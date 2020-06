Eduskunnassa käytiin kiivas keskustelu Mäenpään syytesuojan purkamisesta historiallisessa istunnossa

Vast: Vastuutonta.

Mäenpää sanoi mielipiteen,ja kommunisteille on aina ollut mahdotonta myöntää kansalle,saatika sen edustajille mielipiteenvapautta.Kansanedustajat tuomitaan puheistaan vaaleissa.Silloin on kansalla valta.Tuo perustuslain 30.pykälä on aivan ajatuksella sinne kirjattu takaamaan kansanedustajien puheoikeudenja milipiteenvapauden.Se on yksi tärkeimmistä demokratian edellytyksistä.Mäenpää ei yllyttänyt,ei uhkaillut eikä kehoittant mihinkään.Sanoi vain mielipiteen puheensa lopuksi.Se ettei se ollut hyvän maun mukaista,hoidettiin puhemmiehen puhuttelulla ja asia on käsitelty.Mutta tämän asian saaman kohun vuoksi tulee saamaan ison äänivyöryn seuraavissa vaaleissa.Asian ainoa vaikutus pitkällä juoksulla.