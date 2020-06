Kulmunin viestintäkoulutuksissa syytä epäillä rikosta – Helsingin poliisi saanut useita tutkintapyyntöjä ja aloittaa tutkinnan

Helsingin poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtionvarainministeriön viestintähankinnoista.

Aiemmin elinkeinoministerinä toiminut, kohun vuoksi eronnut valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni oli saanut ministeriöiden rahoilla viime syksystä lähtien viestintäkoulutusta ja -konsultointia noin 48 000 euron edestä.

Poliisille on tehty asiasta useita tutkintapyyntöjä. Nyt Helsingin poliisilaitos on saanut päätökseen työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön viestintäkoulutushankintoihin liittyvän esiselvityksen.

‒ Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta ja poliisi aloittaa esitutkinnan. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista, kertoo esiselvityksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen poliisin tiedotteessa.

Poliisi korostaa, että kysymyksessä on vasta rikosprosessin ensimmäinen vaihe eli rikosepäily. Esiselvityksessä kuitenkin löytyi konkreettiset perusteet esitutkinnan aloittamiselle.

Esitutkinnan aikana rikosnimikkeet tai koko rikosepäily voi muuttua olennaisestikin.

Asia tuli ilmi Suomen Kuvalehden uutisoitua asiasta kesäkuun alussa. Jupakassa ei ollut ongelmana itse ministerin koulutus, vaan se, että Kulmuni laskutti koulutuksensa ministeriöllä.

Esiintymiskoulutus ei siis täysin ollut ministerintehtävien hoitoa varten, jolloin laskutus ministeriössä olisi ollut oikeutettu. Koulutus liittyi myös sekä viime loppukesän keskustan puheenjohtajakilpailuun.

Kulmuni on sittemmin ilmoittanut maksavansa koulutuksen takaisin ministeriöille itse. Hän päätyi silti eroamaan kohun vuoksi valtiovarainministerin tehtävästä perjantaina 5. kesäkuuta.