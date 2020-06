Tutkijat selvittävät koronaviruspandemian vaikutuksia nuorten aikuisten elämään

Koronaviruspandemia muutti ihmisten käyttäytymistä ja sosiaalista elämää ympäri maailmaa. Turun yliopiston psykologian tutkijat, apulaisprofessori Claire Garandeau ja erikoistutkija Jessica Trach toteuttavat Suomessa kansainvälisen kyselytutkimuksen, jossa kartoitetaan koronavirustilanteen vaikutuksia nuorten aikuisten elämään.

Verkossa täytettävään kyselyyn etsitään nyt 18–25-vuotiaita vastaajia.

Turun yliopiston INVEST-lippulaivan tutkijat toteuttavat kansainvälisen kyselytutkimuksen Suomessa.

– Vaikka koronavirustilanne on vaikuttanut monien elämään negatiivisesti, meille tutkijoille se on tarjonnut myös uusia kiinnostavia kysymyksiä. Tutkimuksessamme tarkastellaan muun muassa sitä, miten pandemia on vaikuttanut nuorten aikuisten elämään, miten he ovat suhtautuneet rajoitustoimiin ja miten heidän käyttäytymisensä on muuttunut pandemian aikana, Trach kertoo.

Kansainvälistä kyselytutkimusta toteuttaa joukko tutkijoita 14 maasta. Kysely toteutetaan Suomen lisäksi Argentiinassa, Chilessä, Espanjassa, Hollannissa, Irlannissa, Italiassa, Kiinassa, Liettuassa, Ranskassa, Saksassa, Taiwanissa, Turkissa sekä Yhdysvalloissa.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa INVEST-lippulaivaa, jossa tutkitaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja luodaan tutkimuspohjaisia interventioita hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kysely päättyy perjantaina 31.7.2020.