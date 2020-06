Avi: Helteellä 28 asteen lämpötilassa työntekijöillä oikeus 10 minuutin taukoon joka tunti

Aluehallintovirasto muistuttaa työnantajia valvomaan, ettei työntekijä altistu terveyttä haittaaville lämpöolosuhteille työskennellessään. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 asteessa, kun lämpötila ulkona on alle 25 astetta. Jos työpaikan lämpötila toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 astetta, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.

Kevyissä ja keskiraskaissa töissä suositeltava käytäntö on pitää kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa tai tehdä jaksoittain esimerkiksi muuta työtä viileämmässä työtilassa, jos lämpötila työpaikalla on yli 28 astetta.

Lämpötilan ollessa yli 33 astetta vastaava aika on viisitoista minuuttia. Tätä suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Niitä ovat esimerkiksi työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen.

On syytä myös muistaa, että työn tauotuksesta ei ole paljon hyötyä, jos tauko vietetään samassa kuumassa tilassa, jossa työskennellään. Tauot onkin hyvä pitää varjossa ja viileässä, mikäli mahdollista.

Ensisijaisia keinoja lämpökuormituksen vähentämisessä työpaikalla ovat lämpölähteiden eristämiseen ja ilmanvaihtoon liittyvät tekniset ratkaisut. Esimerkiksi suora auringonpaiste työhuoneen ikkunan läpi on syytä estää.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta kevyen vaatetuksen avulla sekä nauttimalla riittävästi nestettä. Vettä tai laimeaa mehua tulisi nauttia 1–2 dl kerrallaan 3–4 kertaa tunnissa. Jos hikoilemalla menetettyä nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä. Pahimmillaan tämä voi johtaa lämpöpyörtymiseen tai jopa lämpöhalvaukseen.