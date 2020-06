Porilaisen päiväkodin pihalla käsittämätöntä ilkivaltaa – liukumäen loppuun piilotettu lasin palasia

Porin Enäjärven päiväkodin pihalla on tehty menneen kevään aikana poikkeuksellisen paljon ilkivaltaa. Porin kaupungin mukaan ikivallassa ei ole kyse vain paikkojen sotkemisesta, vaan teot uhkaavat päiväkodin lasten terveyttä.

Viimeisimmässä ilkivaltatapauksessa lasten liukumäen loppuun oli aseteltu ja peitelty lasin palasia.

– Löysimme rikotun lasipullon, joka oli aseteltu lasten liukumäen loppuun, juuri siihen kohtaan, mihin lapset laskevat. Lasin palasia oli peitetty turvehiekalla niin, että vain osa näkyi pinnalle. Kiitämme onneamme, että päiväkodin hoitajat löysivät lasinpalat ennen kuin kukaan lapsi ehti mäkeä laskea, päiväkodin vs. johtaja Anne Lahtinen kertoo Porin kaupungin tiedotteessa.

Aiemmin pihalta on löydetty muun muassa tölkkejä ja nuuskapusseja. Myös ikkunoita ja pylväsvalaisimia on rikottu. Enäjärven päiväkodin piha on auki iltaisin ja alueen perheet ja nuoret käyttävät sitä ahkerasti. Nyt lkivalta pakottaa kaupungin toimenpiteisiin. Paikalle on jo asennettu valvontakameroita.

– Joudumme myös miettimään, pitäisikö portit muuttaa lukittaviksi. Se tarkoittaa sitä, että myöskään alueen lapset eivät pääse enää iltaisin pihaan leikkimään, harmittelee Lahtinen.

Porissa on mietitty päiväkotien pihojen käytön laajentamista.

– Pihoja voi käyttää asianmukaiseen leikkimiseen ja olemme valmistelleet mahdollisuutta avata pihat erilaisen ohjelman järjestämiseen. Jos ilkivalta kuitenkin jatkuu, on meidän mietittävä, että pihat pysyvät lukossa ja niihin lisätään vartiointia entisestään, toteaa erityisasiantuntija Kari-Matti Haapala.