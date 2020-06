Tutkija Hanna Smith: Boltonin kirjaamat Niinistön evästykset Trumpille Putinista eivät hätkähdytä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kirjaamat presidentti Sauli Niinistön sanat Trumpille ennen tämän tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa vaikuttavat uskottavilta, sanoo hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith.

Niinistö oli Boltonin kirjan The Room Where It Happened mukaan esittänyt "kolme pointtia" Putinista vuoden 2018 huippukokouksessa Helsingissä.

Ensimmäinen oli, että Putin on nyrkkeilijä, jota vastaan Trumpin on lyötävä takaisin, mikäli tämä hyökkäisi. Toiseksi Niinistö oli painottanut että Putinia piti kunnioittaa. Sitten kun luottamus oli luotu, voisi olla suorempi. Kolmanneksi kuin valmistautuessa nyrkkeilyotteluun, Niinistö varoitti Trumpia olemaan tarjoamatta iskukohtaa tai antamatta tuumaakaan periksi.

Lopuksi Niinistö oli tarjonnut Trumpille suomalaista sanontaa, että "kasakka ottaa kaiken, mikä on irti".

– Ainakin kasakkavertauksen Niinistö on sanonut julkisestikin, muistaakseni suurlähettiläspäivillä, sanoo Smith.

Hänen mukaansa Niinistö on jo pitempään puhunut tähän tapaan siitä, miten Venäjän kanssa on toimittava.

– Mielestäni tässä ei ole mitään uutta ja hätkähdyttävää.

Taistelija, joka pyrkii voittoon

Niinistö on painottanut aiemminkin, että asiat Venäjän kanssa sujuvat paremmin silloin kun voimassa on molemminpuolinen kunnioitus.

Silloin kun Venäjän suhteen aukeaa mahdollisuus, siihen pitää tarttua. Tämä on ominaista venäläisessä mentaliteetissa.

Putin on aina ollut tunnettu judo- ja muista urheiluharrastuksistaan. Hänet on usein yhdistetty siihen ajatukseen, että hän on taistelija joka pyrkii voittoon.

– Tällainen mentaliteetti oli jo Pietarin kaduilla, siellä piti olla taistelija selvitäkseen hengissä.

Trumpin kaudesta on jo ilmestynyt tai ilmestymässä useita kirjoja, joita entiset Valkoisen talon työntekijät ovat kirjoittaneet. Smith sanoo, että kirjat ovat tärkeitä historian näkökulmasta.

– Samalla pitää muistaa, että ne ovat kirjoittajan henkilökohtainen näkemys asioista.

Kyse on subjektiivisesta totuudesta. Asialla alkaa olla objektiivista merkitystä, kun yhä useampi kirjoittaja toteaa saman asian.

Presidentinkanslia välitti Lännen Medialle tiedon, ettei presidentti ole halukas kommentoimaan luottamuksellisia keskustelujaan.

Bolton ei aio äänestää Trumpia

Bolton sanoo, että hän ei aio äänestää Trumpia marraskuun presidentinvaaleissa. Hän sanoi toivovansa, että Trump muistetaan "yhden kauden presidenttinä, joka ei syössyt maata auttamattomasti syöksyvään spiraaliin".

Boltonin ABC-televisiokanavalle antamasta haastattelusta kertovat Guardian-lehti ja CNN. Bolton markkinoi haastattelulla kirjaansa The Room Where It Happened. Presidentti on yrittänyt estää paljastuskirjan julkaisun, mutta tuomari on sallinut kirjan julkaisun.

Bolton kutsui Trumpia "naiiviksi ja vaaralliseksi presidentiksi". Hänen mukaansa Trump "ei sovellu virkaan. En usko että hänellä on kykyjä hoitaa tehtävä".

Entinen turvallisuusneuvonantaja ei aio äänestää myöskään demokraattien todennäköistä ehdokasta Joe Bideniä.

Trumpin ja Boltonin välit katkesivat viime syyskuussa. Trump sanoo erottaneensa Boltonin, tämä sanoo eronneensa itse.

"Putin soitti Trumpia kuin viulua"

Bolton kuvasi Trumpin mahdollisuuksia tehdä sopimus Pohjois-Korean kanssa "nollaksi".

"Pohjois-Korean uhka on tänään ehdottomasti suurempi. Samaan aikaan kun oltiin yhteisissä kuvissa ei ollut mitään epäilystä siitä, että Pohjois-Korean työ sekä sen ydin- että ballististen ohjusten ohjelmissa jatkui, hän sanoi.

Bolton sanoi kirjassaan, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un pystyi manipuloimaan Trumpia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin taas tunsi Boltonin mukaan pystyvänsä "soittamaan Trumpia kuin viulua".

– Mielestäni Putin on ovela. Luulen että hän näkee että hänellä ei ole vastassaan vakavaa vastustajaa. En usko että hän on huolestunut Donald Trumpista, Bolton sanoi.

Trump on aiemmin väittänyt, että yksikään aiempi presidentti ei ole ollut yhtä kova Venäjää vastaan. Boltonin lisäksi myös moni muu hänen oma neuvonantajansa on kiistänyt tämän.

Trump jäi Putinin kanssa kahden kesken

Uudessa kirjassaan Bolton kirjoittaa huolestuneensa siitä, että Trump jäi kahden kesken Putinin kanssa vuoden 2018 Helsingin huippukokouksessa.

Bolton ja muut johtavat virkailijat järkyttyivät siitä, että Trump sanoi Helsingin tiedotustilaisuudessa kiistävänsä Yhdysvaltain hallinnon arvion siitä, että Venäjä olisi sekaantunut Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Hänen mukaansa Yhdysvallat on nyt heikommassa asemassa maailmassa. Hän sanoo maansa luopuneen johtajuudestaan monella alueella, mitä tulee kansalliseen turvallisuuteen.