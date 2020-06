Nuorisojoukko heitti kiviä ja ampui ilotulitteita poliisia päin juhannusyönä – Sisäministeri: "erityisen huolestuttavaa"

Sisäministeri Maria Ohisalo tuomitsee poliiseihin juhannusyönä kohdistuneen väkivallan.

Nuorisojoukko heitti kiviä ja ampui ilotulitteita poliisia kohti Hietaniemen uimarannalla Helsingissä lauantai-aamuyöllä.

– Kiitos @HelsinkiPoliisi tilanteen rauhoittamisesta. Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on tuomittavaa ja erityisen huolestuttavaa, kun viranomaisia loukkaantuu työtehtävissään. Toivon pikaista toipumista loukkaantuneille poliiseille... , Ohisalo kirjoitti Twitterissä lauantai-iltapäivällä.

Juhannuspäivästä huolimatta, tviitti keräsi kolmessa tunnissa 120 kommenttia.

Muutkin poliitikot ottivat Twitterissä kantaa Hietaniemen tapahtumiin.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä tviittasi ennen Ohisalon tviittiä "Miksi valtionjohto on hiljaa #Hietaniemi tapahtumista? Sallitaanko Suomessa mellakointi ja viranomaisten kivittäminen...?" liittäen mukaan Ohisalon lisäksi pääministeri Sanna Marinin, valtioneuvoston ja sisäministeriön Twitterin.

Twitterissä #Hietaniemi oli lauantai-iltapäivänä yksi Suomen suosituimpia aihetunnisteita. Aiheesta siis keskusteltiin alustalla ahkerasti.

Arttu Laitala Sisäministeri Maria Ohisalolta vaadittiin kannanottoa Hietaniemen väkivaltaisuuksiin Twitterissä.

Poliisi joutui käyttämään kaasusumutetta

Tilanne alkoi hieman ennen kahta, kun poliisi puuttui rannan koripallokentällä tapahtuneeseen kahden nuorisojoukon väliseen tappeluun.

Poliisi otti yhden henkilön haltuunsa selvittääkseen tilanteen. Kun henkilöä kuljetettiin kohti poliisiautoa, muu joukko alkoi lähestyä poliisia.

– Ennen tilanteen alkua poliisi oli puuttumassa tilanteeseen, johon poliisin kuuluukin puuttua, eli tappeluun. Kun tappeluun osallistunutta kuljetettiin autolle, alkoi muu nuorisojoukko ympäröidä poliisia ja käyttäytyä epäasiallisesti heittelemällä pulloilla ja kivillä, kertoo päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisin tiedotteessa.

Osa nuorista ampui ilotulitteita poliiseja ja poliisiautoja päin. Paikalle hälytettiin lisää partioita ja poliisi käski joukkoa hajaantumaan. Lopulta poliisi käytti varoituksen jälkeen kaasusumutetta.

– Kun tilanne jatkui uhkaavana eikä poliisin käskyjä noudatettu, poliisi joutui käyttämään kaasusumutetta. Arvioimme parinkymmenen henkilön altistuneen kaasulle, Kanth kertoo tiedotteessa.

Tilannetta oli selvittämässä lopulta noin 30 poliisipartiota. Tilanne rauhoittui kolmen aikoihin aamuyöllä.

Autoja vaurioitui ja poliisit saivat vammoja

Poliisi otti kiinni viisi henkilöä, joista yksi pääsi kotiin ja neljä on edelleen kiinniotettuina. Henkilöt ovat alle 18-vuotiaita miehiä ja heitä syytetään tässä vaiheessa tutkintaa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja vahingonteosta.

Muutama poliisi loukkaantui välikohtauksessa lievästi. Tapahtuman aikana vaurioitui ainakin kuusi poliisiautoa ja kolme sivullisten autoa.

– Autoista on rikkoutunut ikkunoita ja niissä on lommoja. Lisäksi muutama poliisi on saanut jonkinasteisia vammoja ilotulitusraketeista, Kanth kertoo.

Poliisi tiedottaa, että vielä tässä vaiheessa ei tiedetä miksi tilanne nuorisojoukossa eskaloitui. Poliisin tavoite on nyt selvittää, mistä joukkotappelu ja käytös poliisia kohtaan johtuivat.

Poliisi pyrkii olemaan yhteydessä paikalla olleisiin nuoriin ja heidän vanhempiinsa. Poliisin arvion mukaan juhannusta rannalla vietti useita satoja nuoria.

Uutista päivitetty klo 19.35 Twitter-poiminnoilla ja poliisin jatkotoimilla