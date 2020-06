Soinin juhannusehdotus: Mammuttimainen maalaisliitto takaisin

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, sittemmin sinisiin siirtynyt Timo Soini hätkäytti viikolla puhuessaan keskustan ja perussuomalaisten yhdistämisestä.

Soini sanoi MTV:n viiden jälkeen -ohjelmassa, että keskusta ja perussuomalaiset ovat kuin samasta juuresta tehty.

Hänen mukaansa nyt olisi tarvetta uudelle maalaisliitolle, joka voisi olla jopa Suomen suurin puolue.

Jos Soinin ajatusleikkiä vie pitemmälle, niin perussuomalaisilla on nyt eduskunnassa 38 ja keskustalla 31 edustajaa. Aika mojova määrä.

Perussuomalaisten ryhmä pieneni yhden edustajan verran, kun Ano Turtiainen perusti oman ryhmänsä hänen tullessa erotetuksi emoryhmästään toistuvan sopimattoman some-käyttäytymisen takia.

Tilaa on, arvot kohdalleen

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen on tutustunut Soinin haastatteluun.

Pirkkalainen sanoo, että heidän puolueessaan ovet ovat aina avoinna sellaisille yksittäisille ihmisille, jotka sitoutuvat keskustan arvoihin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin.

– On vaikea sanoa, mikä perussuomalaisten nykylinja on, tai mikä on heidän suhteensa niihin puolueen juuriin, joita Soini pitää läheisinä keskustan suuntaan, hän pohtii.

Hän muistuttaa, että heille jokaisen ihmisen arvo, alueellinen tasa-arvo Suomen sisällä ja ratkaisuhakuinen lähestymistapa asioihin ovat tärkeimpiä kysymyksiä.

– En ole ollenkaan varma, että tämä pätee perussuomalaisiin.

Kuri puuttuu

Soini antoi haastattelussa myös sapiskaa perussuomalaisten johdolle.

Hänen mielestään puolueella on johtajuusongelma. Muun muassa kurinpito on puutteellista.

– Kun minä aikoinaan pidin jöötä, niin sanottiin, että Soini harjaa. Kannattaisi kyllä käyttää juuriharjaa vailla isompaa tuskaa, hän sanoo.

Hän totesi myös, että puolueen pitäisi ymmärtää se, että maassa on muitakin ongelmia kuin maahanmuutto.

Vaikka arvostelua sataa, niin Soini uskoo perussuomalaisten tulevaisuuteen.

– Jos populistinen puolue uskaltaa tunnustaa juurensa, niin se pärjää kyllä. Suomessa on siihen suuri tarve.