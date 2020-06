Niinistö kaipaa keskustelua kestävästä taloudenpidosta – "Järkeeni ei mahdu, että rahaa voisi luoda tyhjästä loputtomiin"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi Politiikan toimittajien kysymyksiin kesävirka-asunnoltaan Naantalin Kultarannasta. Tunnin mittaisen keskustelun loppuosassa ukkonen jylisi kuuluvasti Kultarannan virka-asunnon yllä.

Suomi palasi normaalioloihin, ja poikkeusolot asettanut valmiuslain käyttö lopetettiin tiistaina. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa käytössä ollut valmiuslaki antoi hallitukselle poikkeuksellisen laajat toimivaltuudet, joilla se pystyi puuttumaan esimerkiksi vapaata liikkumista koskeviin perusoikeuksiin.

Presidentti Niinistö arvioi, että hallitus valmistelee nyt sellaisia muutoksia tartuntatautilakiin, että valmiuslain käyttöön ei tule tarvetta pandemian aikana. Niinistö uskoi, että kaikki ovat tyytyväisiä, jos valmiuslakia voidaan olla käyttämättä.

– Poikkeusolojen toteaminen on dramaattinen asia.

Niinistö korosti alkupuheenvuorossaan, että vaikka poikkeusolot ovat päättyneet, niin eletään edelleen hyvin poikkeuksellista aikaa ja tietty varovaisuus on paikallaan.

– Uudessa Seelannissa ja Kiinassa on jälleen tavattu tartuntoja, mikä on pieni hälytysmerkki ja varautuminen on paikallaan.

Niinistön mukaan Suomi on selvinnyt hämmästyttävän hyvin koronakriisistä verrattuna moniin muihin Euroopan maihin.

– Pienemmissä maissa on ollut helpompi saada varovainen käyttäytyminen läpi.

Presidentti Niinistö kertoi itse jatkavansa varovaista elämää ja käyttävänsä maskia käydessään kaupoissa. Suomen hallitus ei ole antanut suositusta maskien käytöstä.

– Maskisuositus on sellainen, jonka jokainen voi antaa itselleen. Minä olen päättänyt käyttää maskia kaupassa käydessäni.

Miksi emme keskustele velasta?

Presidentti Niinistö ihmetteli Suomessa vallitsevaa velkaantumisen kasvuun liittyvää hiljaisuutta. Niinistö sanoi haluavansa kuulla mielipiteitä siitä, voidaanko rahaa luoda tyhjästä loputtomiin.

– Minun järkeni ei riitä kertomaan, voidaanko rahaa luoda tyhjästä loputtomiin.

Niinistön mukaan on ongelmallista, jos leviää ajattelu, että rahaa on ja velkaa ei tarvitse maksaa takaisin.

– Tämä tie ei voi jatkua loputtomiin, niin kauniilta kuin se näyttääkin.

Niinistö peräänkuulutti luottamuksen tärkeyttä rahajärjestelmään. Luottamusta ei edistä se, jos keskusteluun nousevat ikuisuusvelat ja velkojen anteeksianto.

Niinistö sanoi, että hän ei keksi muuta mahdollisuutta kuin palaamisen perinteiseen talousajatteluun eli siihen, että kaikki hyvä syntyy työstä ja tuotannosta.

Euroopan unionin 750 miljardin euron elpymisrahastoon Niinistö ei halunnut ottaa kantaa, koska asia on sisäpolitiikan keskiössä. Niinistö kuitenkin muistutti, että alkuperäisessä Maastrictin sopimuksessa sovittiin no bail out -periaatteesta eli, että jokainen jäsenmaa vastaa omista veloistaan.

– Yhteisvastuu on sille käänteinen asia eli ei ihme, että se herättää kysymyksiä.

Niinistö vertasi tilannetta Yhdysvaltojen osavaltioihin, joissa hyvin tiukasti jokainen hoitaa omat asiansa.

Niinistön mukaan EU:ssa on myös epäsuhtaa talouden ja turvallisuuden solidaarisuuden välillä. Turvallisuuteen liittyvässä solidaarisuudessa ei ole tapahtunut mitään vuosikausiin.

Säröjä ei jää suhteisiin

Niinistö ei usko, että koronakriisi jättäisi säröjä EU-maiden välille.

– Jos kolhuja on tullut, niin ne ovat unohdettavissa.

Koronaepidemia on Niinistön mukaan itse asiassa konkreettinen esimerkki siitä, että EU-mailla on paljon yhteistä, ikäviäkin asioita, joihin on varauduttava.

Suomi on nyt varovaisesti avannut rajojaan Baltiaan ja muihin Pohjoismaihin paitsi Ruotsiin, jossa koronatilanne on huomattavasti huonompi kuin Suomessa. Presidentti Niinistö arvioi, että tilanteesta ei jää säröjä Suomen ja Ruotsin väleihin, vaan ruotsalaiset ymmärtävät tilanteen.

Venäläisiä rajojen sulkeutuminen ei Niinistön mukaan ole askarruttanut.

Juhannus omalla mökillä

Juhannusta presidentti Niinistö kertoi viettävänsä puoliperinteisesti mökillään. Puoliperinteinen tarkoittaa Niinistön mukaan sitä, että koolla ei ole isoa joukkoa. Niinistön mökki on Lohjan kaupunkiin kuuluvassa Karjalohjan kylässä.

Presidentti Niinistö ja rouva Jenni Haukio perheineen siirtyivät kesävirka-asunnolle Kultarantaan 5. kesäkuuta. Kesän aikana tasavallan presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa.

Presidentti Niinistö on hoitanut virkatehtäviään pääosin virtuaalisesti koronakriisin aikana. Presidentti on muun muassa vieraillut virtuaalisesti neljässä kunnassa eri puolilla Suomea.