Mies kuristi ja työnsi puukon useita kertoja vaimonsa suuhun – hovioikeus piti murhatuomion ennallaan

Helsinki

Helsingin hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion murhasta miehellä, joka muun muassa puukotti vaimoaan suuhun.

34-vuotias Tino Åkerlund tuomittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa keväällä 2019 elinkautiseen vankeuteen. Käräjäoikeus katsoi Åkerlundin syyllistyneen murhaan, törkeään pahoinpitelyyn ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Tuomio säilyi kaikilta osin ennallaan hovissa.

Elinkautisen lisäksi Hovioikeus määräsi Åkerlundin maksamaan uhrin omaisille kärsimyskorvauksia yhteensä hieman yli 50 000 euron arvosta.

Tuomittu puukotti vaimoaan reiteen

Rangaistuksen tuoneet teot tapahtuivat kevään ja kesän 2018 aikana.

Toukokuussa Åkerlund oli pakottanut uhrin autoon pelkissä alusvaatteissa. Sitä ennen hän oli leikannut tämän hiukset lyhyiksi ja vaimolle kulttuurisesti tärkeän romanihameen riekaleiksi, mitä uhri kuvasi aiemmassa poliisikuulemisessa nöyryyttämiseksi.

Åkerlund pakotti vaimonsa ajamaan autoa, löi tätä puukolla reiteen ajon aikana ja löi uhria useita kertoja nyrkillä kasvoihin ja käsiin. Jo ennen autoon pakottamista tuomittu oli lyönyt uhria ja kuristanut tätä hetken aikaa.

Uhrin ajama auto törmäsi edellä olevan auton perään, ja tuomittu lähti autosta. Uhri kuljetettiin vertavuotavana sairaalaan.

Hovioikeus katsoi samoin kuin käräjäoikeus, että Åkerlund oli teoillaan syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkeään pahoinpitelyyn.

Uhri on ollut tapahtumien jälkeen turvakodissa ja kertonut uhrin tuttavan antaman todistajalausunnon mukaan pelänneensä miehensä tappavan hänet.

Teko täytti murhan tunnusmerkistön

Kesäkuussa 2018 Åkerlund murhasi vaimonsa Åkerlundin asunnossa.

Tuomittu vetosi oikeudessa hätävarjeluun. Åkerlundin kertoman mukaan vaimo oli yrittänyt ensin puukottaa häntä, johon tuomittu olisi vastannut kuristamalla uhria.

Oikeus ei pitänyt tuomitun kertomia seikkoja uskottavina.

Hovioikeuden mukaan tuomitun on täytynyt kuristaa uhria ainakin yli puoli minuuttia, minkä jälkeen uhri on ollut eloton.

Kuolemansyyntutkimuksessa esitetyn arvion mukaan uhri on kuollut kuristamisen aiheuttamaan tukehtumiseen, mihin on vaikuttanut lisäksi puukolla aiheutettu verenvuoto suussa.

Hovioikeus katsoo, että Åkerlund varmistanut uhrin kuoleman työntämällä tämän suuhun veitsen ainakin seitsemän kertaa.

Tuomittu kertoi yrittäneensä kaivaa veitsellä uhrin suusta wc-paperia, jolla tuomittu olisi yrittänyt kuivata uhrin suusta verta. Oikeus ei pitänyt kertomusta uskottavana, vaan katsoi, että veitsen suuhun työntämisellä on ollut tarkoitus varmistaa kuolema.

Teko on hovioikeuden mukaan ollut erityisen raaka, koska sen "on katsottava ilmentävän sellaista pitempään jatkunutta voimakasta väkivaltaa, jota on oikeuskäytännössä pidetty ominaisena erityisen raa'alle tekotavalle."

Käräjäoikeuden tuomiosta poiketen hovioikeus ei katsonut teon täyttäneen erityisen julman menettelyn tunnusmerkistöä, koska tuomittu ei ollut oikeuden mukaan pyrkinyt aiheuttamaan uhrille tarkoituksellisesti kovia tuskia tai yrittänyt pitkittää uhrin kärsimyksiä.

Tästä huolimatta teko on hovioikeuden mukaan täyttänyt murhan tunnusmerkistön.

Tuomioon on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.