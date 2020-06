Raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Päästöt ja päästöt

Raskaan liikenteen ja kaksipyöräisten melupäästöt alas poliisin desibelimittareilla ja asianmukaisilla katsastuksilla. Kyllä kuulee ja huomaa, että valvonta on keskittynyt automaattiseen nopeusvalvontaan. On muuten mielenkiintoinen ilmiö että näiden vanhojen romurekkojen liikenne keskittyy aamuyön tunteihin, onkohan niitä rotiskoja edes katsastettu, välillä näyttää siltä, että ne on kasattu jostain romuttamoilta haalituista romuraudoista.



Tai pistäkää niihin kameratolppiin desibelimittarit ja valotunnistimet, voisi tulla mielenkiintoisia kuvia. Tosin kaikissa niissä ei näytä olevan edes asianmukaisia rekisterikilpiä, eikä oikeastaan valojakaan. Istuin viime yönä tuossa takapihalla vilvoittelemassa, kun sellainen pommikonelaivueelta kuulostava lavetti meni ohi - veturissa oli joku tuikku, mutta muuten täysin pimeänä.

